FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 371

Myth63:
и по фунту мне кажется дожна быть ухтышка вниз а потом семимильными до долгов.

полностью согласен со сценарием...

ну или вверх до входа, затем забор долга внизу

не суть важно, ща идет розыгрыш 365 п.

 
stranger:
Как фунт вниз летит....

глупо отрицать очевидное ...

уровни 4929 и 5297 с запасом...

stranger:
ждём ввп =)
 
Lesorub:
"Вот сейчас фунт рвонут вверх, вынесут твой бу, и не только твой, народ уверует и стадо барашков начнет его активно скупать)))"

 
Myth63:
ждем 5160-70)

Пока что) 

stranger:

ну если всё пойдёт то 5470 =) там крыло бабочки заканчивается =)
 
Myth63:
Ох вас и глючит.... 

stranger:

да вот с деревни грибочков привезли =))) 3 минуты до выхлопов=) или ваще будет весело если ни куда ни дёрнемся=)  так просто спокойно свалимся медланно в течении дня до 5030 =)
 
а теперь поржем ...
рано написал =) кукл опять сюда заглядывать посты приходит=) ну ппц =)
