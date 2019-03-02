FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 371
и по фунту мне кажется дожна быть ухтышка вниз а потом семимильными до долгов.
полностью согласен со сценарием...
ну или вверх до входа, затем забор долга внизу
не суть важно, ща идет розыгрыш 365 п.
Как фунт вниз летит....
глупо отрицать очевидное ...
уровни 4929 и 5297 с запасом...
"Вот сейчас фунт рвонут вверх, вынесут твой бу, и не только твой, народ уверует и стадо барашков начнет его активно скупать)))"
ждём ввп =)
ждем 5160-70)
Пока что)
ну если всё пойдёт то 5470 =) там крыло бабочки заканчивается =)
Ох вас и глючит....
Ох вас и глючит....