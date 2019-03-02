FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 368
Это твоя фантазия рисует, Кукла в том числе)
пусть будет так...
5145 - 5126 засандалят его в селл за долгами на 4872...
я тут порылся кое где=) и сделал вывод того, что фунт отрабатывает долги 3-4 недели (самое долгое было 5 и всего 1 раз)
сейчас 4 неделя=) оставленного долга на уровне примерно 5450. скорее всего идём по частично красному сценарию. возврат зону 5450 с последущим возвратом в 5030 примерно стопить байщиков.не исключу обратного
вчера начиная с 5020 примерно, активно набирались селы посмотрим на сегоднешнее ввп.
падение в среду было обусловленно исключительно из за евры. не думаю что фунт так слаб.
Не пугай отроков, они уже в продажах по самые..)))
https://hi-tech.mail.ru/news/yotaphone-2-vs-iphone-6.html
Кстате=) это так отвлечся=)
в бу, заметьте!
Толку с твоего бу, вот закрытые вчера 82пп и бу на 5011 это да)