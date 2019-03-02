FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 361

_new-rena:
так что прогнозы по уровням ... ну как тебе сказать? надеюсь понимаешь...
Скажите, в чем причина Вашего ежедневного огромного напряжения мозга по различным аспектам? )))
artikul:
уже ни в чем.

я люблю решать сложные задачи. форекс - одна из них... решение найдено за 8 лет.

я знаю теперь о форексе всё.

 
artikul:
Ты все таки решил потроллить?)))
 
_new-rena:

Можно полюбопытствовать, решение чего найдено? )))
artikul:
откуда берется котировка, как она получается и что предсказать её невозможно никакой программой и никак. все совпадения прогноза - это всего лишь совпадения.
 
stranger:
Ты все таки решил потроллить?)))
Не могу отделаться от мысли, что давно являюсь свидетелем рождения чего-то Великого )))
 
_new-rena:
А разве котировка не прямое следствие дискретности цены? )))
artikul:
будешь продавать - будет рости и наоборот. вот и торгуй))) когда нибудь попадешь в струю и здравствуй Колян!

лично я торговать буду, тока уже без графика цены.

 
_new-rena:

Что ж так мрачно то? )))
 
artikul:
А разве котировка не прямое следствие дискретности цены? )))
Без матов!!!! 
