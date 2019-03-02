FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 364

stranger:
Да, можешь начинать и так до 0.9)))
значит подождемс чуток)))) текущие закупы приобщим потом)))
 
_new-rena:
пока нет. только теория.
Какой у вас метод в основу заложен? В теории
Alexey:
анализ объемов покупок и продаж по данным СМЕ
 
Совсем машку не чтят )))
 
artikul:
Я, я чту машку и Учителя!!! 
 
_new-rena:
анализ объемов покупок и продаж по данным СМЕ
И что сейчас показывает анализ объемов
 
artikul:
Смотри, а Алексей то за Рену всерьез взялся)))
 
stranger:
В теории все женщины прекрасны, все проги - граали )))
Alexey:
И что сейчас показывает анализ объемов
то что сказал Артикул. ^
 

Немного продам 

 

