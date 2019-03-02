FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 369

[Удален]  
stranger:
Толку с твоего бу, вот закрытые вчера 82пп и бу на 5011 это да)
хе=) а я 4986 в БУ =) а три  доливки  вчера закрыл =)
 
Myth63:
Ну, ты хоть в ту сторону сморишь, тебя ругать пока не будем)
 
stranger:
ладно уж, держите еще один...


 
Lesorub:

Илья, фунт сейчас сильнее канадца и канадец придаст сил евро)))
 
stranger:
не нужен Грааль???
stranger:
жду укрепление кадика и укрепление фунта в среднесроке. ечть чувство что фунт кад в боковик ляжет
 
Lesorub:
Илья, по графику можно определять только уровни поддержки-сопротивления, но смотреть график ниже дневки при этом смысла нет, больше там нет ничего.
 
Myth63:
А сил евро придаст?)))
 
Во, теперь вижу сопротивление на фунте на 1.5162-76)
stranger:
рано=)
