FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 221
да не будет никаких полгода, даже 2 месяца не будет. 0,96 в ближайшие 2 недели, и уже там будем колошматиться. А через полгода в чиф и входить будет некуда.
Кстати, хорошее место (на 30-40пп ниже) купить йену и евройену, если руки чешутся
по GBP USD к 1,514 уже идем мелким сапом) Спасибо за коридоры на прошлой недели... а на этой вы выкладывать не будете?
Так он же, Миф, выкладывал.
извините потерялась в днях от этой работы, сегодня ж пятница..абзац
Фунт опять к 5240 чухает, он уже задрал)
а сколько трейдунов вчера на чифе потерялось, вот это действительно абзац
вы реально где-то видите что многие на нем сидели или просто домыслы?
На каждом инструменте куча народу сидит, а в чифе в баях по СОТ можно конкретно глянуть сколько сидело... Глянул, больше 80-ти% солили франк, т.е. ,стояли вверх по паре USDCHF)))
На прошлых выходных писал, что по чифу и йене конкретный перегрев, но кому это надо)
ну да.. вовремя закрыла