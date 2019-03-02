FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 222
На каждом инструменте куча народу сидит, а в чифе в баях по СОТ можно конкретно глянуть сколько сидело... Глянул, больше 80-ти% солили франк, т.е. ,стояли вверх по паре USDCHF)))
Так о чем говорить если по еврочифу уже оглашено было, что крупные ордера на бай стояли ниже 1,13
вот как можно было по этой паре работать? в декабре такое же, даже если не думать о таких хлыстах, её же тупо не видно
Как думаешь, стоит лезть в покупки если там сидело 87% в баях и 13% в продажах?) Чиф, вернее наоборот, 87% солили чиф и только 13 его покупали.
да ни как не надо было по ней работать)), не смотрел я на нее вообще, это только Мифу было под силу прибыль получить с чифа, теперь полгода может на рынок не входить))
Фунт опять к 5240 чухает, он уже задрал)
это что за программа ? собственная разработка? или ее где-то можно взять?