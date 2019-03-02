FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 226

stranger:
Пако, а как оно обновляется?
я же здесь прогу кидал, этой прогой 
 
pako:
я же здесь прогу кидал, этой прогой 

Кинь еще раз, плиз

tuma88:
А  можно попросить для Еврочки скриптик ? спасибо !
сейчас времени нет, ехать надо((
stranger:

Кинь еще раз, плиз

на стол , два раза по роже, 5минут, тхт в песок
 
pako:
я же здесь прогу кидал, этой прогой 
это  был EXEшник ??? или EX4  ???? что имеется ввиду  под прогой ?

Спасибо !
 
pako:
...

Я всё думал, почему у нас картинки отличаются, пока цифры твои не увидел. )

Почему столбцы в жёлтом эллипсе длиннее, чем тот, который в фиолетовом? Ведь в фиолетовом значение ОИ максимальное из всех путов и коллов:

  

//---

У меня так выглядит:

 

 
pako:
отображается не ои
А что? По объёмам тоже не сходится.
 
pako:
тележка
Понял. ))
 

Жара! )

 

 

Есть 15%, я горжусь Учителем!!! 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

