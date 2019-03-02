FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 107

Вы ещё не пошли? Закрывать гэп? :-)
 
Айдлер, о паритете году в 17-18 подумывай)))
 
Полный двор любителей эспирации собрался, как я погляжу ))) Доброе утро, выпьем за слив во всем мире )))
 
artikul:
Полный двор любителей эспирации собрался, как я погляжу ))) Доброе утро, выпьем за слив во всем мире )))
Ты глянь, чувак зайти не успел, а его сразу за дверь)))))
 
stranger:

По фунту через час 20 куча новостей.

Главное чтоб солилки не поотрывали)

ожидание не оправдалось, думаю перед нонками особо никто сейчас дергаться не будет
 
stranger:
Ты глянь, чувак зайти не успел, а его сразу за дверь)))))
Это значит, что наше мнение здесь очень уважают )))
[Удален]  
[Удален]  
 
stranger:
Айдлер, о паритете году в 17-18 подумывай)))
как узнал про год, если не секрет?
 
artikul:
Полный двор любителей эспирации собрался, как я погляжу ))) Доброе утро, выпьем за слив во всем мире )))

Это не эспирация, это турбулентность в канале работает. Евру туда засасывает, и там они с фунтом вжик вжик.


... пошел за апельсинкой на закуску.

