Полный двор любителей эспирации собрался, как я погляжу ))) Доброе утро, выпьем за слив во всем мире )))
По фунту через час 20 куча новостей.
Главное чтоб солилки не поотрывали)
Ты глянь, чувак зайти не успел, а его сразу за дверь)))))
Айдлер, о паритете году в 17-18 подумывай)))
Это не эспирация, это турбулентность в канале работает. Евру туда засасывает, и там они с фунтом вжик вжик.
... пошел за апельсинкой на закуску.