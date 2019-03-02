FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 215

Myth63:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ дальше полез =)

Ну да, было утром -12.2%, это Истощение))))

А как теперь вознаграждение 50% в месяц получить? Получается в конце месяца не получать, а давать надо)))) 

 

Понравилось )))

 

[Удален]  
artikul:

Понравилось )))

 

кучно идут =)
 

Желающие могут лично лицезреть и пообщаться с НИМ)

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15 

Баи по йене ОН закрыл, а прибыль где?))) 

Всем привет! кстате йена ))))) баи закрыты - + 3700пп. открыл продажу до 105.
 
ОН нас видит ))) ОН улыбается )))
 
artikul:
ОН нас видит ))) ОН улыбается )))

ОН не знаю, но я смотрель, я плакаль 

ЕГО памм напоминает график евры( 

Опять евру купил)))

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15 

 
artikul:
Ну там видишь на скрине кончается временная зона и временная полочка (дно) - жирная серая, так что прогноз Учителя подтвердится )))

показывал здесь такой рисуночек.
По мне - так  после этих линий  можно покупать.



спасибо !
 
tuma88:

показывал здесь такой рисуночек.
По мне - так  после этих линий  можно покупать.

спасибо !

Это все так или иначе сводится к проблеме проторговки коррекций ))) Некоторые пипсари считают, что они достигли совершенства на этом поприще ))) В реальности же из коррекций депозиты выносят вперед ногами ))) Коррекции даны нам для доливок по тренду, в остальном же совершенно бесполезная вещь )))

Спасибо ))) 

 
artikul:

Это все так или иначе сводится к проблеме проторговки коррекций ))) Некоторые пипсари считают, что они достигли совершенства на этом поприще ))) В реальности же из коррекций депозиты выносят вперд ногами ))) Коррекции даны нам для доливок по тренду, в остальном же совершенно бесполезная вещь )))

Спасибо ))) 

Пипсари, тут на чифе сегодня могилок долгосрочников не счесть)))

Спасибо))) 

 
artikul:
а стопы? О_о
