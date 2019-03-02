FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 215
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ дальше полез =)
Ну да, было утром -12.2%, это Истощение))))
А как теперь вознаграждение 50% в месяц получить? Получается в конце месяца не получать, а давать надо))))
Понравилось )))
Желающие могут лично лицезреть и пообщаться с НИМ)
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Баи по йене ОН закрыл, а прибыль где?)))
ОН нас видит ))) ОН улыбается )))
ОН не знаю, но я смотрель, я плакаль
ЕГО памм напоминает график евры(
Опять евру купил)))
Ну там видишь на скрине кончается временная зона и временная полочка (дно) - жирная серая, так что прогноз Учителя подтвердится )))
показывал здесь такой рисуночек.
По мне - так после этих линий можно покупать.
спасибо !
Это все так или иначе сводится к проблеме проторговки коррекций ))) Некоторые пипсари считают, что они достигли совершенства на этом поприще ))) В реальности же из коррекций депозиты выносят вперед ногами ))) Коррекции даны нам для доливок по тренду, в остальном же совершенно бесполезная вещь )))
Спасибо )))
Пипсари, тут на чифе сегодня могилок долгосрочников не счесть)))
Спасибо)))