FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 227
Жара! )
Миф, желтенькие линии видишь?
Они круче непробиваемой машки)))
И путов вчера прикупили немного, а колл скинули, так что роста я сегодня от фунта не жду, 5240-60, потолок.
Наше чудовище из горной пещеры думало-думало и нашло где продать йену))))
Есть 15%, я горжусь Учителем!!!
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Тут товарищ панику сеет, что альпам недолго осталось https://www.mql5.com/ru/forum/39706
Но учителю это видимо без разницы, что так, что этак, конец един.
Тут товарищ панику сеет, что альпам недолго осталось https://www.mql5.com/ru/forum/39706
Но учителю это видимо без разницы, что так, что этак, конец един.
=))) бывает же)
Так мы все верим в Учителя и Истощение))))
По-моему, и евра и йена решили кинуть нашего Сенсея, прогрессирует)
15.2
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Увидел в Горах...
Так а что это? Прибыль -7000, а депо 6600?))))
Как думаешь, Учитель сегодня до 16% добьет?)))