FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 227

Новый комментарий
 
tol64:

Жара! )

 

Хорошая штука для отбора "перегретых" инструментов)
 

Миф, желтенькие линии видишь?

Они круче непробиваемой машки))) 

 И путов вчера прикупили немного, а колл скинули, так что роста я сегодня от фунта не жду, 5240-60, потолок.

 

Наше чудовище из горной пещеры думало-думало и нашло где продать йену))))

 

 
stranger:

Есть 15%, я горжусь Учителем!!! 

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Тут товарищ панику сеет, что альпам недолго осталось https://www.mql5.com/ru/forum/39706

Но учителю это видимо без разницы, что так, что этак, конец един. 

[Удален]  
Olegts:

Тут товарищ панику сеет, что альпам недолго осталось https://www.mql5.com/ru/forum/39706

Но учителю это видимо без разницы, что так, что этак, конец един. 

=))) бывает же)
 
Olegts:

Тут товарищ панику сеет, что альпам недолго осталось https://www.mql5.com/ru/forum/39706

Но учителю это видимо без разницы, что так, что этак, конец един. 

Все может быть. Стопы были - были, если ордера на маркет выводились, то брокеру глубоко пох почему они не сработали, а вот если нет, то здесь начинаются проблемы)
 
Kino:
=))) бывает же)

Так мы все верим в Учителя и Истощение))))

По-моему, и евра и йена решили кинуть нашего Сенсея, прогрессирует)

15.2

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -15.2%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -15.2%
  • www.alpari.ru
Капитал управляющего Публичные инвестиции управляющего в ПАММ-счет, которые он переводит на свой инвестиционный счет в качестве гарантии соблюдения интересов инвесторов. Забрать средства, заявленные в качестве капитала управляющего, можно только путем ликвидации ПАММ-счета. Агрессивность Агрессивность торговли рассчитывается на основании...
 

Увидел в Горах...

 

 
21april:

Увидел в Горах...

 

Так а что это? Прибыль -7000, а депо 6600?))))

Как думаешь, Учитель сегодня до 16% добьет?))) 

 
1...220221222223224225226227228229230231232233234...2119
Новый комментарий