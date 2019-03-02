FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 216

"вы там троллите меня - вот и трольте. (откройте апрель 13г прогнозы там, а я ей не торгую и не помню что там), Иии пожалуйста  приходите с прогнозами! - будем смотреть прогнозы зы."

 

 
stranger:

Пипсари, тут на чифе сегодня могилок долгосрочников не счесть)))

Ну случаются хреновые дни )))

wild_hedgehog:
а стопы? О_о
Чего стопы? )))
 
artikul:

Ни ... себе, да там бабла мегатонны погибло)))

И заметь, что банк Швейцарии это был просто повод его вытряхнуть, решили убрать ограничения, цена упала, потом вернулась обратно, почему? Передумали? Просто кинули))) 

 
artikul:
Чего стопы? )))
скрин с отложками и ордером на сел и ни одного стопа
 
wild_hedgehog:
скрин с отложками и ордером на сел и ни одного стопа
Он муйней не страдает)))
 
stranger:
Он муйней не страдает)))
ничесе муйня
stranger:

ага, зачем на золото тратиться (?), когда котир в руках.... (рано я за них порадовался)
 
_new-rena:
Кстати, Стренж. Чиф на том скрине в обратной котировке.... На обратные котировки стратегия в обратку пашет....
на EURCHF ??
 
wild_hedgehog:
скрин с отложками и ордером на сел и ни одного стопа
На энергетическое облако накидывается сетка из 9 уровней ))) Вместе с облаком эта сетка сжимается и расширяется как гармошка ))) Лимитники модифицируются соттветственно по линиям сетки ))) Сейчас облако расширилось и ордера уехали далеко, в коррекции сетка сожмется и цена будет их цеплять ))) Алгоритм проги суров, но он алгоритм! )))
