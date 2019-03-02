FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 216
"вы там троллите меня - вот и трольте. (откройте апрель 13г прогнозы там, а я ей не торгую и не помню что там), Иии пожалуйста приходите с прогнозами! - будем смотреть прогнозы зы."
Пипсари, тут на чифе сегодня могилок долгосрочников не счесть)))
Спасибо)))
а стопы? О_о
Ни ... себе, да там бабла мегатонны погибло)))
И заметь, что банк Швейцарии это был просто повод его вытряхнуть, решили убрать ограничения, цена упала, потом вернулась обратно, почему? Передумали? Просто кинули)))
Чего стопы? )))
скрин с отложками и ордером на сел и ни одного стопа
Он муйней не страдает)))
Кстати, Стренж. Чиф на том скрине в обратной котировке.... На обратные котировки стратегия в обратку пашет....
скрин с отложками и ордером на сел и ни одного стопа