FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 214
Щас прога досканирует - выложу сюда еврокошмар )))
Давай))) Надеюсь Меркель нашу ветку не читает ...
Ну? Что там нарисовано?) Ааа, увидел тп)
Совести у тебя нет, ОН же покупает Икар
Самое интересное, что с точки зрения проги - это коррекция к бычьему тренду, что отражено зеленой трендовой (там пытались покупать) и желтой трендовой - означающей коррекцию )))
Совести у тебя нет, ОН же покупает Икар
Ну там видишь на скрине кончается временная зона и временная полочка (дно) - жирная серая, так что прогноз Учителя подтвердится )))
онпродал от 1850 как рисовал и никуда ручками больше не лез)))))
Так если бы
Бац и фиксинг )))
Приветик всем !
Спасибо за непробиваемый осциллятор ! )