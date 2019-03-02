FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 214

artikul:
Щас прога досканирует - выложу сюда еврокошмар )))
Давай))) Надеюсь Меркель нашу ветку не читает ... 
 
stranger:
artikul:

Ну? Что там нарисовано?) Ааа, увидел тп)

Совести у тебя нет, ОН же покупает   Икар

 
stranger:
Самое интересное, что с точки зрения проги - это коррекция к бычьему тренду, что отражено зеленой трендовой (там пытались покупать) и желтой трендовой - означающей коррекцию )))
 
artikul:
А что тут удивительного, все что выше 0.82 это коррекция))))))))))))))))
 
stranger:

Ну там видишь на скрине кончается временная зона и временная полочка (дно) - жирная серая, так что прогноз Учителя подтвердится )))
 
artikul:
Так если бы

он

продал от 1850 как рисовал и никуда ручками больше не лез)))))
[Удален]  
stranger:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ дальше полез =)
artikul:
Бац и фиксинг )))

Приветик всем !

Спасибо за непробиваемый  осциллятор ! )
 
Кстати, Миф, ау, ты говорил медведаи дали на прошлом контракте заработать, так вот, судя по тому что сейчас творится, то заработали они там копейки, они фиксятся сразу как только цена заходит хоть чуть-чуть в зону прибыли, фиксят пачками, а заработали те кто продавал контракты колл, угадай кто)
