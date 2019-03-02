FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 225

pako:

она для 5

щас подожди, 15 минут , я тебе на 4 переверну 

и мне скинь посмотрим на 4
 
для 4 скрепка , положить в скрипт

тхт положить в песочницу 

Песочница это Files?)))

Заработало!!!)))

Спасибо!

 

да
 
Ну что, солить бум?)
 
Пако, а как оно обновляется?
=) тролин никто не отменял=) у меня цели пока тежи=) 5420-5470
 
А шо, потроллить уже нельзя?)))
 
Пако !   Приветик всем !

А  можно попросить для Еврочки скриптик ? спасибо !
Что солить ?  GBP USD   ???

Спасибо !
=)))) можно, и нужно!!! пусть учатся отличать реалии я думаю ветку читают много
 
Так мы же клоуны, чего нас читать?)))
