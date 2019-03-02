FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 225
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
она для 5
щас подожди, 15 минут , я тебе на 4 переверну
для 4 скрепка , положить в скрипт
тхт положить в песочницу
Песочница это Files?)))
Заработало!!!)))
Спасибо!
Песочница это Files?)))
Ну что, солить бум?)
=) тролин никто не отменял=) у меня цели пока тежи=) 5420-5470
для 4 скрепка , положить в скрипт
тхт положить в песочницу
Пако ! Приветик всем !
А можно попросить для Еврочки скриптик ? спасибо !
Ну что, солить бум?)
Что солить ? GBP USD ???
Спасибо !
А шо, потроллить уже нельзя?)))
=)))) можно, и нужно!!! пусть учатся отличать реалии я думаю ветку читают много