FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 218
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никуда ))) Оно у меня серое )))
я о свече 11-и часов
я о свече 11-и часов
на EURCHF ??
Ну не шмогла она как у твоего брокера шмальнуть )))
такое может быть??? ?????
ОН что-то почувствовал )))
И о стопах)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Вкури мудрость ЕГО
Не веришь своим глазам? Или может я ластиком подтер? )))
И о стопах)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Вкуси мудрость ЕГО
И о стопах)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Вкури мудрость ЕГО
Как смеет сей презренный отрок так дерзить Учителю? )))