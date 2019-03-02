FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 218

artikul:
Никуда ))) Оно у меня серое )))

я о свече 11-и часов

 
wild_hedgehog:

я о свече 11-и часов

Ну не шмогла она как у твоего брокера шмальнуть )))
[Удален]  
wild_hedgehog:
на EURCHF ??
CHF/USD и JPY/USD
 
artikul:
Ну не шмогла она как у твоего брокера шмальнуть )))
такое может быть??? ?????
 
wild_hedgehog:
такое может быть??? ?????
Не веришь  своим глазам? Или может я ластиком подтер? )))
 
artikul:

ОН что-то почувствовал )))

 

И о стопах)))

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15

Вкури мудрость ЕГО  

Всем привет! кстате йена ))))) баи закрыты - + 3700пп. открыл продажу до 105.
 
artikul:
Не веришь  своим глазам? Или может я ластиком подтер? )))
ну как бы сейчас реально затуп...от этого уровня много пляски будет, но если вид как у тебя - совсем другая картина...
 
stranger:

И о стопах)))

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15

Вкуси мудрость ЕГО  

Как смеет сей презренный отрок так дерзить Учителю? )))
[Удален]  
stranger:

И о стопах)))

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15

Вкури мудрость ЕГО  

О! Действительно гениально. Ловить стопами по 70п развороты, это лучший индюк. вкурил, вкурил.... Истощилово на славу.
 
artikul:
Как смеет сей презренный отрок так дерзить Учителю? )))
Так он же не знает что это Учитель, думает лошара какой то ветку с черточками завел)))))
