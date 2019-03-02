FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 219

wild_hedgehog:
ну как бы сейчас реально затуп...от этого уровня много пляски будет, но если вид как у тебя - совсем другая картина...
Заинтриговал прям )))
 
stranger:

И о стопах)))

http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15

Вкури мудрость ЕГО  

я вкурил когда увидел лицо чувака потерявшего больше 7.5К за 3 мин, и помню как зарекался не ставить стоп лишь бы куда (800$ за 3 мин) ,правда тогда ордер одним кликом не закрывали
 
Сейчас можно и без клика, кинул скрипт на график и все оптом)
 
stranger:
Так он же не знает что это Учитель, думает лошара какой то ветку с черточками завел)))))
зачем так сказал,не было таких мыслей
 
в глаза ни разу не видел
 
Я бы давно посохом в лоб стукнул ))) А Мудрейший (да растет вечно его ПАММ) терпеливо объясняет этому недостойному из всех, кого рожала женщина ))) 
 
wild_hedgehog:
в глаза ни разу не видел
CloseAll, в коуд бейзе найдешь.
 
Учитель мудр и терпелив, да продлится вечно ЕГО Истощение , сколько с нами уже мучается ...
 
да просто каждый высказал мнение о стопах
 
Меня только удивляет что там ОН понятно изъясняется, здесь обычно как начнет пургу гнать)))))))))
