FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 219
ну как бы сейчас реально затуп...от этого уровня много пляски будет, но если вид как у тебя - совсем другая картина...
И о стопах)))
http://forum.alpari.ru/index.php/topic/54299-prognozy-ot-ishima/page-15
Вкури мудрость ЕГО
я вкурил когда увидел лицо чувака потерявшего больше 7.5К за 3 мин, и помню как зарекался не ставить стоп лишь бы куда (800$ за 3 мин) ,правда тогда ордер одним кликом не закрывали
Так он же не знает что это Учитель, думает лошара какой то ветку с черточками завел)))))
Сейчас можно и без клика, кинул скрипт на график и все оптом)
в глаза ни разу не видел
Я бы давно посохом в лоб стукнул ))) А Мудрейший (да растет вечно его ПАММ) терпеливо объясняет этому недостойному из всех, кого рожала женщина )))
да просто каждый высказал мнение о стопах