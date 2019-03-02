FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 223
Это руками, с отчетов СМЕ.
Пако, а с ТОСа не легче было бы брать данные?
я в этом не понимаю, это вчерашние данные сме
вижу только то , что уровни бегают за ценой
Регистрация демо здесь
https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp
Задержка данных 20 минут.
Вот такой флэтик по фунту с уклоном вниз)
Пако, а с ТОСа не легче было бы брать данные?
извините, вы можете ссылку кинуть на источник сме
ВОт здесь отчеты по торгам ежедневные
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Здесь онлайн с задержкой данных по фунту, там можно выбрать любой инструмент
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
Здесь еженедельные отчеты СОТ
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Здесь можно почитать что куда и зачем, правда там воды много)
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2
