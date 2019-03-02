FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 223

stranger:
Это руками, с отчетов СМЕ.
Пако, а с ТОСа не легче было бы брать данные?
 
pako:
откоментишь? а то на уровне догадки смотрю
stranger:
Пако, а с ТОСа не легче было бы брать данные?

это где?

сравни  уровни с моей картинки

wild_hedgehog:
откоментишь? а то на уровне догадки смотрю

я в этом не понимаю, это вчерашние данные сме

вижу только то , что уровни бегают за ценой 

 
pako:

это где?

сравни  уровни с моей картинки

Регистрация демо здесь

https://papermoney.thinkorswim.com/tos/myAccounts/paperMoneyInterface/paperMoney.jsp

Задержка данных 20 минут. 

Paper Money Sign-Up
  • www.thinkorswim.com
Password must be 7-15 characters, using both letters and numbers (at least one of each) and no special characters. Your password cannot be the same as your Username.
 
pako:

я в этом не понимаю, это вчерашние данные сме

вижу только то , что уровни бегают за ценой 

Вот такой флэтик по фунту с уклоном вниз)

 

 

 
stranger:
Пако, а с ТОСа не легче было бы брать данные?
извините, вы можете ссылку кинуть на источник сме
 
Evgen-ya1:
извините, вы можете ссылку кинуть на источник сме

ВОт здесь отчеты по торгам ежедневные

 ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Здесь онлайн с задержкой данных по фунту, там можно выбрать любой инструмент

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4 

Здесь еженедельные отчеты СОТ

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm 

Здесь можно почитать что куда и зачем, правда там воды много)

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2 

pako:

я в этом не понимаю, это вчерашние данные сме

вижу только то , что уровни бегают за ценой 

я вижу 1.526 - 1.514 и пинг пог между ними
