FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 224
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ВОт здесь отчеты по торгам ежедневные
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
Здесь онлайн с задержкой данных по фунту, там можно выбрать любой инструмент
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4
Здесь еженедельные отчеты СОТ
http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
Здесь можно почитать что куда и зачем, правда там воды много)
http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2
благодарю.
зарегился, но чет пока не нашел где данные с задержкой?
Программу скачал, установил?)
https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=clientApplication&displayFormat=hide
скачал установил запустил
и а эта программа что дает?
За ссылки спасибо на выходных буду смотреть и попробую рассчитать. а ссылки на инфо как делать рассчет может у вас тоже есть?) т.е. какие данные брать и как считать? если нет то буду копаться в интернете)) извините за наглую настойчивость и еще раз спасибо.
скачал установил запустил
Пако, так а как твою эту в МТ4 запустить?
ТОС нормальный, десктопный скачай)
и а эта программа что дает?
За ссылки спасибо на выходных буду смотреть и попробую рассчитать. а ссылки на инфо как делать рассчет может у вас тоже есть?) т.е. какие данные брать и как считать? если нет то буду копаться в интернете)) извините за наглую настойчивость и еще раз спасибо.
пока ничего не дает
Учитель быст, ужасно быстр, уже -0.9% сегодня успел)))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Не понял, написано "сегодня 0.29%", вчера вечером было -14% ровно, сегодня -14.9%, окуда +0.29)))
чет не нашел пока, где выставить, чтобы показывал то что нужно
ты на веб прогу зайди
Слева вкладка Options-FEB1-15 щелкни
Ну вот тебе веб
Пако, так а как твою эту в МТ4 запустить?
она для 5
щас подожди, 15 минут , я тебе на 4 переверну