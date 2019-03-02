FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 224

Новый комментарий
 
stranger:

ВОт здесь отчеты по торгам ежедневные

 ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/

Здесь онлайн с задержкой данных по фунту, там можно выбрать любой инструмент

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/british-pound_quotes_globex_options.html?optionExpiration=Z4 

Здесь еженедельные отчеты СОТ

http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm 

Здесь можно почитать что куда и зачем, правда там воды много)

http://ruforum.mt5.com/threads/42855-arhiv-optsionnie-urovni-avtorskie-ili-nestandartnie-metodi/page2 

благодарю.
 
Evgen-ya1:
благодарю.
реально вот так сразу все понятно? я зашел почувствовал уровень своей тупости и быстро закрыл ))
 
pako:
зарегился,  но чет  пока не нашел где данные с задержкой? 

Программу скачал, установил?)

https://www.thinkorswim.com/tos/displayPage.tos?webpage=clientApplication&displayFormat=hide 

 
pako:

скачал установил запустил

 

и а эта программа что дает?

 За ссылки спасибо на выходных буду смотреть и попробую рассчитать. а ссылки на инфо как делать рассчет может у вас тоже есть?) т.е. какие данные брать и как считать? если нет то буду копаться в интернете)) извините за наглую настойчивость и еще раз спасибо.

 
pako:
скачал установил запустил

Пако, так а как твою эту в МТ4 запустить? 

ТОС нормальный, десктопный скачай) 

[Удален]  
Evgen-ya1:

и а эта программа что дает?

 За ссылки спасибо на выходных буду смотреть и попробую рассчитать. а ссылки на инфо как делать рассчет может у вас тоже есть?) т.е. какие данные брать и как считать? если нет то буду копаться в интернете)) извините за наглую настойчивость и еще раз спасибо.

пока ничего не дает
 
pako:
пока ничего не дает
)) спасибо буду разбираться сама)) 
 

Учитель быст, ужасно быстр, уже -0.9% сегодня успел)))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Не понял, написано "сегодня 0.29%", вчера вечером было -14% ровно, сегодня -14.9%, окуда +0.29))) 

Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -14.9%
Инвестиции в ПАММ-счет Solo drums с годовой доходностью -14.9%
  • www.alpari.ru
Капитал управляющего Публичные инвестиции управляющего в ПАММ-счет, которые он переводит на свой инвестиционный счет в качестве гарантии соблюдения интересов инвесторов. Забрать средства, заявленные в качестве капитала управляющего, можно только путем ликвидации ПАММ-счета. Агрессивность Агрессивность торговли рассчитывается на основании...
 
pako:

чет не нашел пока, где выставить, чтобы показывал то что нужно

ты на веб прогу зайди 

Слева вкладка Options-FEB1-15 щелкни

Ну вот тебе веб

 

[Удален]  
stranger:

Пако, так а как твою эту в МТ4 запустить? 

она для 5

щас подожди, 15 минут , я тебе на 4 переверну 

1...217218219220221222223224225226227228229230231...2119
Новый комментарий