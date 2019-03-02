FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 217
ничесе муйня
Если ты сделку открыл и перед монитором сидишь, то зачем тебе стоп? Когда перестал использовать прибыльность резко выросла.
В прошлом году слишком модно было шпильки кидать, зае...о.
Ни ... себе, да там бабла мегатонны погибло)))
И заметь, что банк Швейцарии это был просто повод его вытряхнуть, решили убрать ограничения, цена упала, потом вернулась обратно, почему? Передумали? Просто кинули)))
На энергетическое облако накидывается сетка из 9 уровней ))) Вместе с облаком эта сетка сжимается и расширяется как гармошка ))) Лимитники модифицируются соттветственно по линиям сетки ))) Сейчас облако расширилось и ордера уехали далеко, в коррекции сетка сожмется и цена будет их цеплять ))) Алгоритм проги суров, но он алгоритм! )))
По телеку говорят хотели девальвировать франк ))) Ну кто же знал, что так получится )))
Ага, 30 фиг туды и 15 обратно, кто же знал что столько бабла на шару подвалит, там 99% погибло)))
Учитель евру купил, а баксойену продал, нехорошее предчувствие у меня.. не к добру это
вчера знакомый мне доказывал что евру в бай надо гнать, зная его ненависть к стопам решил с ним созвониться сегодня....не берет трубку..
Так если начинаются такие полеты, то не щелкать надо, а крыть все нах и тикать)))
Кроме того здесь почти у каждого есть зона в которой он может продать или купить и от балды где попало мало кто лезет, так что время подумать всегда есть.
в 2011 году когда CHF привязывали к EUR я застопил и пошел чай пить (до сих пор перед глазами этот чай )), а мой инвестор открылся и ушел курить (денег то дофига , че может случиться )....в общем из 10к осталось мало-мало ))
тогда привязывать столько раз грозились и отменяли привязку что очередную новость об этом уже никто не слушал...
ОН что-то почувствовал )))
куда делось кусок хвоста?? О_о