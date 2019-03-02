FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 220

wild_hedgehog:
да просто каждый высказал мнение о стопах
С еврой что-то неладное ))) Раньше Учитель ставил стоп в 100 пунктов )))
 
               3 удара в бай лемит,  как я могу еще о чем то спорить ((
 
stranger:

Ага, 30 фиг туды и 15 обратно, кто же знал что столько бабла на шару подвалит, там 99% погибло)))

Учитель евру купил, а баксойену продал, нехорошее предчувствие у меня.. не к добру это  

Да уж за одну дневную сессию закрыли годовой коридор, для меня такая ситуация впервые.

Красиво сходили...

 

stranger:

   согласен... хорошо хоть по франку не вошёл... :-)))
 
   согласен... хорошо хоть по франку не вошёл... :-)))
Да лучше бы купил его утром и сразу истощился, а то еще полгода истощать будет))))
 

в свободное время начал готовить заготовки из рябины

http://www.youtube.com/watch?v=TA99gLHMKQ0

вот это дело часть 1,2,3,4

да не будет никаких полгода, даже 2 месяца не будет. 0,96 в ближайшие 2 недели, и уже там будем колошматиться. А через полгода в чиф и входить будет некуда.

Кстати, хорошее место (на 30-40пп ниже) купить йену и евройену, если руки чешутся 

 
artikul:
посмотри л.с
 

Ну что, сходим по евре сегодня к 1,15))

и что Учитель на это скажет?

