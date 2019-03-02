FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 220
да просто каждый высказал мнение о стопах
Ага, 30 фиг туды и 15 обратно, кто же знал что столько бабла на шару подвалит, там 99% погибло)))
Учитель евру купил, а баксойену продал, нехорошее предчувствие у меня.. не к добру это
Да уж за одну дневную сессию закрыли годовой коридор, для меня такая ситуация впервые.
Красиво сходили...
Ох и суров
согласен... хорошо хоть по франку не вошёл... :-)))
в свободное время начал готовить заготовки из рябины
http://www.youtube.com/watch?v=TA99gLHMKQ0
вот это дело часть 1,2,3,4
Да лучше бы купил его утром и сразу истощился, а то еще полгода истощать будет))))
да не будет никаких полгода, даже 2 месяца не будет. 0,96 в ближайшие 2 недели, и уже там будем колошматиться. А через полгода в чиф и входить будет некуда.
Кстати, хорошее место (на 30-40пп ниже) купить йену и евройену, если руки чешутся
Ну что, сходим по евре сегодня к 1,15))
и что Учитель на это скажет?