stranger:
Да мне хоть в какой он, мне это ничего не говорит)))
Ну СМЕ же ты смотришь. Там чиф в обратной котировке выставлен. Значит стратегия торговли применяется та же но с точностью до наоборот. Вот что я имел ввиду.
 
_new-rena:
Так я не знаю какая у него обратная и какая стратегия)))))))))))))))))))))))))))))) И СМЕ я не смотрю)
 
stranger:

Спал ты видать и ничего не произошло))))) У Учителя в горной ветке все мои коменты, компрометирующие Великого, удалили))) Там у НЕГО уже ТС и благословение испрашивают, говорю - дай людям, молчит)))

Одичал там в пещере в одиночестве) 

Дай сцылку позырить? )))
 
artikul:
Так поудаляли все комменты, в обед еще были, я там хоть поржал. Один просит - дай типа ТС, а ОН - я, говорит, там(в нашей ветке) все описал. Я как вспомнил то "описание" и представил как тот крендель будет его читать .... )))))

  Говорю - дай людям, опиши нормально, в личку скинь или как, не суперсекретная ж она у тебя, молчит. Челу посоветовал ЕГО памм глянуть, стоит ли ТС просить)))))) 

stranger:
то что вчера писали - удалили?
 
_new-rena:
Всё, только ЕГО проносы остались.
stranger:
ай яй, яй....

Я вот это на реал заряжу, но сигнал будет с СМЕ:

Сейчас работает вообще без сигнала. с 10К начинал 2.01.15...

 
stranger:

  Говорю - дай людям, опиши нормально, в личку скинь или как, не суперсекретная ж она у тебя, молчит. Челу посоветовал ЕГО памм глянуть, стоит ли ТС просить)))))) 

Везунчики ))) Они могут ЕГО лицезреть )))
artikul:
5 дней и воцарится....
 
Щас прога досканирует - выложу сюда еврокошмар )))
