FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 213
Да мне хоть в какой он, мне это ничего не говорит)))
Ну СМЕ же ты смотришь. Там чиф в обратной котировке выставлен. Значит стратегия торговли применяется та же но с точностью до наоборот. Вот что я имел ввиду.
Спал ты видать и ничего не произошло))))) У Учителя в горной ветке все мои коменты, компрометирующие Великого, удалили))) Там у НЕГО уже ТС и благословение испрашивают, говорю - дай людям, молчит)))
Одичал там в пещере в одиночестве)
Дай сцылку позырить? )))
Так поудаляли все комменты, в обед еще были, я там хоть поржал. Один просит - дай типа ТС, а ОН - я, говорит, там(в нашей ветке) все описал. Я как вспомнил то "описание" и представил как тот крендель будет его читать .... )))))
то что вчера писали - удалили?
Всё, только ЕГО проносы остались.
ай яй, яй....
Я вот это на реал заряжу, но сигнал будет с СМЕ:
Сейчас работает вообще без сигнала. с 10К начинал 2.01.15...
Так поудаляли все комменты, в обед еще были, я там хоть поржал. Один просит - дай типа ТС, а ОН - я, говорит, там(в нашей ветке) все описал. Я как вспомнил то "описание" и представил как тот крендель будет его читать .... )))))
Говорю - дай людям, опиши нормально, в личку скинь или как, не суперсекретная ж она у тебя, молчит. Челу посоветовал ЕГО памм глянуть, стоит ли ТС просить))))))
Везунчики ))) Они могут ЕГО лицезреть )))