Интересно, Илья еще не устал с киви бороться? Пойду гляну)))
 
_new-rena:
Всё. Коллектор инфы с СМЁ живёт своей жизнью. Приступим к анализу истории...
Ждём новых открытий! )
 
21april:
Пако видно что обстоятельно подошел к обработке инфы.
 
Сегодня на нонках если фунт стрельнёт вверх, то можно будет хорошо засолить))
 
Spekul:
По фунту через час 20 куча новостей.

Главное чтоб солилки не поотрывали)

 
stranger:

согласен, медведов конечно немного потрепают сегодня, но не долго

покажут конфетку бычкам и снова лицом об пол... 1,52

 
Spekul:

Да продавайте, только как говорил потом не плачьте)

Бакс уперся в сопротивление, а они - продавать, конфетку, да кинут вас как всегда, потом пойдут рассказы про закрытия по бу, переворачивания, вовремя постираные штаны))) 

Илья не устал))) 

https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page40

Илья, а почему Лесоруб?) 

че то пока только два уровня 

 

Айдлер, ты про объемы говоришь, а ты не видишь, что объем на фьюче вырос, а с ним и покупки? Так куда объем льют?

Я про фунт. 

Колдун, одних забанили там, других здесь, поэтому те там, а другие тут))) 

 
stranger:

Колдун, одних забанили там, других здесь, поэтому те там, а другие тут))) 

Скоро все здесь будут, так как четвёртый форум переведут в режим чтения. )
