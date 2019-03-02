FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 106
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё. Коллектор инфы с СМЁ живёт своей жизнью. Приступим к анализу истории...
Ждём новых открытий! )
Сегодня на нонках если фунт стрельнёт вверх, то можно будет хорошо засолить))
По фунту через час 20 куча новостей.
Главное чтоб солилки не поотрывали)
По фунту через час 20 куча новостей.
Главное чтоб солилки не поотрывали)
согласен, медведов конечно немного потрепают сегодня, но не долго
покажут конфетку бычкам и снова лицом об пол... 1,52
согласен, медведов конечно немного потрепают сегодня, но не долго
покажут конфетку бычкам и снова лицом об пол... 1,52
Да продавайте, только как говорил потом не плачьте)
Бакс уперся в сопротивление, а они - продавать, конфетку, да кинут вас как всегда, потом пойдут рассказы про закрытия по бу, переворачивания, вовремя постираные штаны)))
Илья не устал)))
https://www.mql5.com/ru/forum/153676/page40
Илья, а почему Лесоруб?)
че то пока только два уровня
Айдлер, ты про объемы говоришь, а ты не видишь, что объем на фьюче вырос, а с ним и покупки? Так куда объем льют?
Я про фунт.
Колдун, одних забанили там, других здесь, поэтому те там, а другие тут)))
...
Колдун, одних забанили там, других здесь, поэтому те там, а другие тут)))