FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 212
да я то открою, без проблем. прогу тока допишу до конца.
она уже работает, но пока без сигнала вообще. потому и на демке. результат и на таком уже не плохой. я его тут мониторил пару-тройку раз.
а старая пусть теперь идёт на демку, скоро я про неё рассказывать потихонечку начну. прибыльная стратегия без обмана. кстати уже начал рассказывать, но Артикул чота мимо ушей пропустил как объемы с цены ковырять.
С этого места, пожалуйста, по-подробнее )))
ночью я тебе писал - купил столько то, цена двинула на один пункт к примеру. Помнишь?
Думаешь он ночью читает?)))))
И что дальше произошло? )))
Спал ты видать и ничего не произошло))))) У Учителя в горной ветке все мои коменты, компрометирующие Великого, удалили))) Там у НЕГО уже ТС и благословение испрашивают, говорю - дай людям, молчит)))
Одичал там в пещере в одиночестве)
Кстати, Стренж. Чиф на том скрине в обратной котировке....