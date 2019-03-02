FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 212

_new-rena:

да я то открою, без проблем. прогу тока допишу до конца.

она уже работает, но пока без сигнала вообще. потому и на демке. результат и на таком уже не плохой. я его тут мониторил пару-тройку раз.

а старая пусть теперь идёт на демку, скоро я про неё рассказывать потихонечку начну. прибыльная стратегия без обмана. кстати уже начал рассказывать, но Артикул чота мимо ушей пропустил как объемы с цены ковырять.

С этого места, пожалуйста, по-подробнее )))
 
Артикул кроме этого, как его, какого то там радикала вообще ничего не видит))))
ночью я тебе писал - купил столько то, цена двинула на один пункт к примеру. Помнишь?
 
Думаешь он ночью читает?))))) 

 
И что дальше произошло? )))
а дальше утро и тишина ))))
 
уронил пару ))
 
Спал ты видать и ничего не произошло))))) У Учителя в горной ветке все мои коменты, компрометирующие Великого, удалили))) Там у НЕГО уже ТС и благословение испрашивают, говорю - дай людям, молчит)))

Одичал там в пещере в одиночестве) 

stranger:
Спал ты видать и ничего не произошло))))) У Учителя в горной ветке все мои коменты, компрометирующие Великого, удалили))) Там у НЕГО уже ТС и благословение испрашивают, говорю - дай людям, молчит)))
Кстати, Стренж. Чиф на том скрине в обратной котировке.... На обратные котировки стратегия в обратку пашет....
 
_new-rena:
Кстати, Стренж. Чиф на том скрине в обратной котировке....
Да мне хоть в какой он, мне это ничего не говорит)))
