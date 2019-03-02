FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1173
Вот так, Рена, и разводят, бакс силен, могуч, евро паритет, а сами тарятся))))
да неее, всё правильно, я сам тут условие по баксу не выставил. переждём чуток. прогу дописал)
Ну как же без этого. Каждый по проге. 365 прог в год. )))
один из реалов... сегодня. та же стратегия:
Илья, ау, на сегодня все, ты говорил посмотрим
Это была последняя акция, сделок больше выкладывать не буду.
посмотрели, вниз ловите по плану...
о спасибо, нас осчастливили...
да, и лунь куплен, ауди продано...
пока так...
Это лунь или ауди?
Ептить, вам что, шести пар мало?)))))