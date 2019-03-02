FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1173

stranger:
Вот так, Рена, и разводят, бакс силен, могуч, евро паритет, а сами тарятся))))
да неее, всё правильно, и котиры правильно пошли... я сам тут условие по баксу не выставил. переждём чуток. прогу дописал)
 
_new-rena:
да неее, всё правильно, я сам тут условие по баксу не выставил. переждём чуток. прогу дописал)
Ну как же без этого. Каждый день по проге. 365 прог в год. )))
tol64:
Ну как же без этого. Каждый по проге. 365 прог в год. )))

один из реалов... сегодня. та же стратегия:

 

Илья, ау, на сегодня все, ты говорил посмотрим 

 

Это была последняя акция, сделок больше выкладывать не буду. 

 
stranger:

Илья, ау, на сегодня все, ты говорил посмотрим 

 


посмотрели, вниз ловите по плану...


 
stranger:


 Это была последняя акция, сделок больше выкладывать не буду. 

о спасибо, нас осчастливили...

да, и лунь куплен, ауди продано...

 
Lesorub:

о спасибо, нас осчастливили...

да, и лунь куплен, ауди продано...

Зарушка окреп! )
 
Lesorub:

о спасибо, нас осчастливили...

да, и лунь куплен, ауди продано...

 
stranger:

пока так...


 
Lesorub:

пока так...


Это лунь или ауди? 

Ептить, вам что, шести пар мало?))))) 

 

