FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1241

Новый комментарий
 
Lesorub:

бум - бум...

фунтяра аж с гепом...

Ну так ВВП озвучили. Он и испужался.

Через 20 минут ждем CPI по евре
 
Чем тебе мои не нравятся? По тем же отчетам сделаны
как сделали, так и закроют...
 
Lesorub:
как сделали, так и закроют...
закроют в смысле доступ?
 
Искал скрины как у Стренджа - не попались ))
[Удален]  
Lesorub:

нижнего путокола  зацепли все же:


Конец месяца и квартала, фиксинг идет.
 
Kino:
Конец месяца и квартала, фиксинг идет.
То ли еще будет - скоро остальные новости
[Удален]  
[Удален]  
Господа, а почему у ветки поменялся хозяин?
 
_new-rena:
Господа, а почему у ветки поменялся хозяин?
Может ветка другая? ))
 

Парни, подскажите пжл, как или с помощью какой программы удобнее переносить данные из pdf в ексель таблицу?

1...123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248...2119
Новый комментарий