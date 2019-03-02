FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1240
нижнего путокола зацепли все же:
Я на демо счете сидю, около 2ух недель, для меня еще бывает рано или поздно) А вообще, на мой взгляд, все зависит от лота, и плеча... В данном случае кто не рискует тот не пьет, вообще не вариант.
Так мы тут все на демо
тока путокольщики чота перевелись...
В смысле перевелись? Ща отскакивать бум:
бум - бум...
фунтяра аж с гепом...
я имел ввиду тех, у кого другие скрины чуток...