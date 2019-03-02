FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1240

Новый комментарий
 

История

 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1223 - Категория: общее обсуждение
[Удален]  
Lesorub:

нижнего путокола  зацепли все же:

тока путокольщики чота перевелись...
 
2035977:
Я на демо счете сидю, около 2ух недель, для меня еще бывает рано или поздно) А вообще, на мой взгляд, все зависит от лота, и плеча... В данном случае кто не рискует тот не пьет, вообще не вариант.
Так мы тут все на демо
 
Speculator_:

История

 

На тот момент это был один из сценариев
[Удален]  
mmmoguschiy:
Так мы тут все на демо
ну как сказать ...
 
_new-rena:
тока путокольщики чота перевелись...
В смысле перевелись? Ща отскакивать бум:

[Удален]  
mmmoguschiy:
В смысле перевелись? Ща отскакивать бум:

я имел ввиду тех, у кого другие скрины чуток...
 
 

бум - бум...

фунтяра аж с гепом...

 
_new-rena:
я имел ввиду тех, у кого другие скрины чуток...
Чем тебе мои не нравятся? По тем же отчетам сделаны
1...123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247...2119
Новый комментарий