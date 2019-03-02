FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1243
по евроене самый вход был, ТР 129.60
правильно?
http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/79836-tendentciiprognozy-i-sledstviia/page-4 скрин выложил
Евро/бакс
В 11.54 взял по 1,73 - выстал тейк, стоп.
В 15.18 тейком забрал. Пока не чего толком не понимаю, работаю на одной паре.
На завтра боковичек средненький, качаемся с 1.75 до 1.72 и обратно ближе к вечеру.
По дейли, ловим 1.58 ориентировочно к 12.04.15
Вы точно евробаксом торгуете или мы в разных исторических периодах находимся?
предположу:
Начали разбор путо-коллов дак все куда то поисчезали. На плитах как то лучше зарабатывали....
они любят тишину...