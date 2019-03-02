FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1243

Новый комментарий
 
Lesorub:

по евроене самый вход был, ТР 129.60

правильно?

http://forum.alpari.ru/index.php?/topic/79836-tendentciiprognozy-i-sledstviia/page-4   скрин выложил

 

Евро/бакс

В 11.54 взял по 1,73 - выстал тейк, стоп.

В 15.18 тейком забрал. Пока не чего толком не понимаю, работаю на одной паре.

 

На завтра боковичек средненький, качаемся с 1.75 до 1.72 и обратно ближе к вечеру.

 По дейли, ловим 1.58 ориентировочно к 12.04.15

 
2035977:

Евро/бакс

В 11.54 взял по 1,73 - выстал тейк, стоп.

В 15.18 тейком забрал. Пока не чего толком не понимаю, работаю на одной паре.

 

На завтра боковичек средненький, качаемся с 1.75 до 1.72 и обратно ближе к вечеру.

 По дейли, ловим 1.58 ориентировочно к 12.04.15

Вы точно евробаксом торгуете или мы в разных исторических периодах находимся?

[Удален]  
Кто EUR-GBP торгует, какие планы ?
 
lactone:

Вы точно евробаксом торгуете или мы в разных исторических периодах находимся?

Точно) Я 0 не проставил)) 1.073)
 

предположу:


 

предположу:


[Удален]  
Lesorub:

предположу:

Начали разбор путо-коллов дак все куда то поисчезали. На плитах как то лучше зарабатывали....
 
_new-rena:
Начали разбор путо-коллов дак все куда то поисчезали. На плитах как то лучше зарабатывали....
они любят тишину...
[Удален]  
Lesorub:
они любят тишину...
да неее. просто там прогноз получается от краткосрока. Последний прогноз по фунту - покупка (с неделю назад), а ты попробуй дождись когда это настанет?
1...123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250...2119
Новый комментарий