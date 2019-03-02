FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1245

2035977:

Че по евро/баксу думаем?

 Евра вниз, к вечеру отыграет позиции. Работаем на sell от 1.077 до 1.071... Есть еще какие либо мысли? 

раньше в этой ветке любили рисовать так:


 
Ура. Скриншот не на чёрном фоне. Спасибо. 
черный цвет не нравится?
 
Да. На чёрном фоне все скриншоты, а особенно с мобильных устройств, смотрятся отвратительно.
 
Судя по моим шпионским данным ;) Качели от 1.07 до 1.052 в течении месяца. Меня как человека живущего в России, и получающего рубли, все таки гложет вопрос, рубля закрепится в районе 55? Али пока резервы палим, держимся, а потом будь что будет?
в свете последних событий (а доллар колбасит в широком флете), связанных с новым большим валютным банком, рубь пока держится. надо посматривать на нефть, а прогноз там не утешительный для рубля. также люди набравшиеся баксов начали их сдавать. учитывая все эти факторы скачок будет, но после некоторого флета/снижения стоимости доллара в рублях (банкам нужно скупить доллары по дешевле, а затем продать подороже), во что этот скачок выльется - время покажет. думаю не меньше 70-ти к осени.
 

луня взять на кукан придется самому ...


 
ТР 1.2710

Скорее нужно не покупать а продавать
 
Стабильность признак чего-то другого. Может опустились руки, пропал интерес к жизни, пятая точка прижалась к стулу, вошли в "зону комфорта". Может все надоело и жизнь лишилась былого азарта и прочего что заставляет сердце биться чаще.
 
Раньше и сахар был слаще
