FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1245
Че по евро/баксу думаем?
Евра вниз, к вечеру отыграет позиции. Работаем на sell от 1.077 до 1.071... Есть еще какие либо мысли?
раньше в этой ветке любили рисовать так:
Ура. Скриншот не на чёрном фоне. Спасибо.
черный цвет не нравится?
Судя по моим шпионским данным ;) Качели от 1.07 до 1.052 в течении месяца. Меня как человека живущего в России, и получающего рубли, все таки гложет вопрос, рубля закрепится в районе 55? Али пока резервы палим, держимся, а потом будь что будет?
луня взять на кукан придется самому ...
купите луня для исправления ситуации...
ТР 1.2710
стабильность - признак мастерства)
раньше в этой ветке любили рисовать так: