Ishim:
Сомнение в правоте! вот главный принцип роста! (сомнение в себе..., собираю статистику прогнозов на Д1 с 2012г. - поверьте статистика положительная.)
На Д1 сложно ошибиться - мелкий шум отфильтрован по-максимуму!!! Другое дело что это очень и очень надолго!!! То есть сигнал может отработать через месяц а может затянуться и на годы 
 
mmmoguschiy:
положительная статистика это не так просто как рассуждать ничего не делая. (за стаканом о звёздах)
 
Ishim:
Не верю 
 
mmmoguschiy:

Да как можно верить, по фунту где то 15-20 февраля на Н4 прогноз тут публиковал. (а на Д1 уже года 3 нет прогнозов - публичных)
 

время и объемчик рисуется, от уровня вверх планирую:


 

по Евре объема пока нет, но время и уровень есть:


[Удален]  

Всё, Стренжа нет. Прогноза не будет)


 
_new-rena:

Да какой прогноз - новостей сегодня никаких - боковичек. Все на лавке
 
_new-rena:

как табак?
[Удален]  
Lesorub:
курю на диванчике. посмотрим, чо наколбасит...
