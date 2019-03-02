FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1244

_new-rena:
да неее. просто там прогноз получается от краткосрока. Последний прогноз по фунту - покупка (с неделю назад), а ты попробуй дождись когда это настанет?

плюнь на него...

киви купи прям ща

_new-rena:
шо такоэ было? )))))
чипсы...
 
http://ria.ru/world/20150401/1055918822.html
Мадсен: "массовый побег" в Азию друзей США - крах "американского мира"
  • 2015.04.01
  • ria.ru
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Помпезный курс администрации американского президента Барака Обамы на Азию разбит в пух и прах усилиями Китая, собирающего вокруг своего инвестиционного банка ближайших союзников Вашингтона, полагает американский журналист и публицист Уэйн Мадсен. Примеру Великобритании, одной из первых объявившей о планах...
Все мозги выпотрошили сегодня.... Американские горки.
 
_new-rena:
Все мозги выпотрошили сегодня.... Американские горки.
мозги и кошельки
 

купите луня для исправления ситуации...

ТР 1.2710

mmmoguschiy:
мозги и кошельки
стабильность - признак мастерства)
 

Че по евро/баксу думаем?

 Евра вниз, к вечеру отыграет позиции. Работаем на sell от 1.077 до 1.071... Есть еще какие либо мысли? 

