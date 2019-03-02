FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1239

Myth63:

что касается фунта

 ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом  ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.

Кстате, щас  как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.
 ну как и писалось=) посмотрим..

сходится.

не пора ли Вам Сэр в аналитики - там же ищут?

 
_new-rena:
название кинул в личку. погугли. предупреждаю - долго я на него смотрел, пока не получил то что надо. короче говоря не кидайся с ним с ходу на реал.
Спасибо! Обязательно погуглю. Обязательно отдебажу на демо
 

ну что, пора и палок нарубить:


 
Lesorub:

ну что, пора и палок нарубить:


так нарубили уж - поздно батенька - долго запрягаете
 
mmmoguschiy:
так нарубили уж - поздно батенька
у нас другой породы дерево...
 
Lesorub:
у нас другой породы дерево...
вверх корнями растет?
 

нижнего путокола  зацепли все же:


 
Lesorub:

нижнего путокола  зацепли все же:


Рано зацепили, оно в 1.74 ушло, я тоже поторопился по 1.75 схватил..( А так на 1.73 можно было схватить, и у верх до 1.81 ориентировочно.
 
2035977:
Рано зацепили, оно в 1.74 ушло, я тоже поторопился по 1.75 схватил..( А так на 1.73 можно было схватить, и у верх до 1.81 ориентировочно.
Не бывает рано или поздно. Бывает так как и должно быть. Прощелкал - не судьба
 
mmmoguschiy:
Не бывает рано или поздно. Бывает так как и должно быть. Прощелкал - не судьба
Я на демо счете сидю, около 2ух недель, для меня еще бывает рано или поздно) А вообще, на мой взгляд, все зависит от лота, и плеча... В данном случае кто не рискует тот не пьет, вообще не вариант.
