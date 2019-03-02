FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1239
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что касается фунта
ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.
Кстате, щас как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.
ну как и писалось=) посмотрим..
сходится.
не пора ли Вам Сэр в аналитики - там же ищут?
название кинул в личку. погугли. предупреждаю - долго я на него смотрел, пока не получил то что надо. короче говоря не кидайся с ним с ходу на реал.
ну что, пора и палок нарубить:
ну что, пора и палок нарубить:
так нарубили уж - поздно батенька
у нас другой породы дерево...
нижнего путокола зацепли все же:
нижнего путокола зацепли все же:
Рано зацепили, оно в 1.74 ушло, я тоже поторопился по 1.75 схватил..( А так на 1.73 можно было схватить, и у верх до 1.81 ориентировочно.
Не бывает рано или поздно. Бывает так как и должно быть. Прощелкал - не судьба