FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1238

Новый комментарий
 
_new-rena:
курю на диванчике. посмотрим, чо наколбасит...
а говоришь, проноса нету...
[Удален]  
Lesorub:
а говоришь, проноса нету...
на деме не видел. на реал поставил. мне интересно - сколько и когда крыть. подозреваю, что в конце дня...
 
_new-rena:
на деме не видел. на реал поставил. мне интересно - сколько и когда крыть. подозреваю, что в конце дня...

везет...

а мы мучаемся, на что мелочь кинуть...

[Удален]  
Lesorub:

везет...

а мы мучаемся, на что мелочь кинуть...

эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.

вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.

чем качественнее сигнал, тем профитнее.

сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...

 
_new-rena:

эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.

вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.

чем качественнее сигнал, тем профитнее.

сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...

ну ни че, до конца года время есть...
 
_new-rena:

эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.

вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.

чем качественнее сигнал, тем профитнее.

сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...

делись с коллегами
[Удален]  
mmmoguschiy:
делись с коллегами

писать сам могёшь?

покупай индюк с индексами валют, добудешь сигнал. человек сам не понимает похоже что написал полуграальчик и продаёт за 30 баксов. только его править надо, а идея расчёта индексов тама - суперская.

чужую платную идею раздавать - это не есть гут.

 
_new-rena:

писать сам могёшь?

покупай индюк с индексами валют, добудешь сигнал. человек сам не понимает похоже что написал полуграальчик и продаёт за 30 баксов. только его править надо, а идея расчёта индексов тама - суперская.

чужую платную идею раздавать - это не есть гут.

ссылка на полуграальчик? Исходники имеются?

З.Ы. Красивый забор рисует Евра сегодня!!! Но тем не менее медленно но верно скатывается к озвученному ранее уровню 1,077
[Удален]  
mmmoguschiy:
ссылка на полуграальчик? Исходники имеются?

З.Ы. Красивый забор рисует Евра сегодня!!! Но тем не менее медленно но верно скатывается к озвученному ранее уровню 1,077
название кинул в личку. погугли. предупреждаю - долго я на него смотрел, пока не получил то что надо. короче говоря не кидайся с ним с ходу на реал.
[Удален]  
Myth63:

что касается фунта

 ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом  ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.

Кстате, щас  как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.

ну как и писалось=) посмотрим..
1...123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245...2119
Новый комментарий