FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
курю на диванчике. посмотрим, чо наколбасит...
а говоришь, проноса нету...
на деме не видел. на реал поставил. мне интересно - сколько и когда крыть. подозреваю, что в конце дня...
везет...
а мы мучаемся, на что мелочь кинуть...
везет...
а мы мучаемся, на что мелочь кинуть...
эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.
вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.
чем качественнее сигнал, тем профитнее.
сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...
эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.
вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.
чем качественнее сигнал, тем профитнее.
сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...
эта прога тоже в топку полетит. трендовую такую же доделываю.
вообще, чтобы гарантированно не слить по сути всего два условия - торговля по тренду и отсутствие условия на закрытие ордеров исключительно по положительному профиту - для автомата по крайней мере так.
чем качественнее сигнал, тем профитнее.
сигнал я за пару-тройку последних недель получил, а на прогу уже сил почти не осталось...
делись с коллегами
писать сам могёшь?
покупай индюк с индексами валют, добудешь сигнал. человек сам не понимает похоже что написал полуграальчик и продаёт за 30 баксов. только его править надо, а идея расчёта индексов тама - суперская.
чужую платную идею раздавать - это не есть гут.
писать сам могёшь?
покупай индюк с индексами валют, добудешь сигнал. человек сам не понимает похоже что написал полуграальчик и продаёт за 30 баксов. только его править надо, а идея расчёта индексов тама - суперская.
чужую платную идею раздавать - это не есть гут.
З.Ы. Красивый забор рисует Евра сегодня!!! Но тем не менее медленно но верно скатывается к озвученному ранее уровню 1,077
ссылка на полуграальчик? Исходники имеются?
З.Ы. Красивый забор рисует Евра сегодня!!! Но тем не менее медленно но верно скатывается к озвученному ранее уровню 1,077
что касается фунта
ожидаю сегодняшний перелоу и от туда байкать ( 1.4770-1.4785) . со стопом ниже 1.4752 ( возможно под лоу прошлого четверга) с потанцеалом в 1.5350.
Кстате, щас как раз делаем перелоу о котором предупредил в начале недели.