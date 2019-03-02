FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 617

Speculator_:
100 чего?
%
wild_hedgehog:
это всё по новому советнику?
не советнику, а идеи =)
 
wild_hedgehog:
%

230% за день! 

Speculator_:

230% за день! 

ну у меня риски меньше в разы=)
 
Myth63:
ну у меня риски меньше в разы=)
Я всего сотней рискую.
 
Speculator_:

230% за день! 

на чем такое падение с 800 до 140?
 
Speculator_:

230% за день! 

коментарии лишние
 
wild_hedgehog:
на чем такое падение с 800 до 140?
Вот ссылка
 
Alexey:
Вот сигнальчик один скинули зацените https://www.mql5.com/ru/signals/35539#!tab=trading
это на подписку или покупной? личный опыт есть? 33$ выкинуть жалко будет
