FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1242

Новый комментарий
 

 

История 

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1240 - Категория: общее обсуждение
 
ну что, фунт откинулся, че евра ждет?
 
Lesorub:
ну что, фунт откинулся, че евра ждет?

новый старый сценарий евра в 1.13 (трендовая выдержала) 

 
Ishim:

новый старый сценарий евра в 1.13 (трендовая выдержала) 

Верю
 
mmmoguschiy:
Верю
тут мелкий пробойник (((( 1.0735 , скорее всего отмена вниз связана с фудаментом по баксу. (в выходные не было этого уровня но но неважно евру берут - перевес вверх поставил)
 
Ishim:

новый старый сценарий евра в 1.13 (трендовая выдержала) 

как на счет палков?


 
Lesorub:

как на счет палков?


пока всё очень зыбко евре хотя бы в 1.085 закрепиться )))
 
Ishim:
пока всё очень зыбко евре хотя бы в 1.085 закрепиться )))

палки не врут...

эх хвост, чешуя:

http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk

Вилли Токарев -- Рыбацкая
Вилли Токарев -- Рыбацкая
  • 2010.01.10
  • www.youtube.com
Вилли Токарев -- Рыбацкая ("Эх, хвост, чешуя..."). Песня начала 80-х, как минимум 1982, а может быть, и еще раньше Тут какие-то козлы права на нее заявили (с...
 
Lesorub:

палки не врут...

эх хвост, чешуя:

http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk

у меня то же  сигналы не с трендовых ... ))))
 
Ishim:
у меня то же  сигналы не с трендовых ... ))))

по евроене самый вход был, ТР 129.60

правильно?

1...123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249...2119
Новый комментарий