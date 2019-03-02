FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1242
История
ну что, фунт откинулся, че евра ждет?
новый старый сценарий евра в 1.13 (трендовая выдержала)
Верю
как на счет палков?
пока всё очень зыбко евре хотя бы в 1.085 закрепиться )))
палки не врут...
эх хвост, чешуя:
http://www.youtube.com/watch?v=i5pMkRZimFk
палки не врут...
у меня то же сигналы не с трендовых ... ))))
по евроене самый вход был, ТР 129.60
правильно?