FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1084
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
хотелось бы отколопутить ауди:
если нас не отпутоколят....
хотелось бы отколопутить ауди:
если нас не отпутоколят....
я же дал всю раскладку по колло-путам. там рыбы нет. полезность в этих отчетах заключается только в том, что можно понять - шо за рынок такой - ФОРЕКС
Тем не менее дядька Колопут лихо угадывает будущие движения по фунтику. Может совпадение :-D
Может и нет. Может это как в случае с аналитиками - может к одному колопуту прийти(вверх) может и к другому(вниз). :-D
Тем не менее дядька Колопут лихо угадывает будущие движения по фунтику. Может совпадение :-D
я же дал всю раскладку по колло-путам. там рыбы нет. полезность в этих отчетах заключается только в том, что можно понять - шо за рынок такой - ФОРЕКС. все прогнозы и достигнутые цели - совпадение.
Это меня очень радует))))
берем отчет и накладываем на вчерашние данные, без прогноза на завтра. вот это то на 100% будет работать. ИМХО.
От того, что ты просто где-то что-то наложил, толку конечно нет. )))
Не скажи. Вот это совпадением не назовешь))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Не скажи. Вот это совпадением не назовешь))))
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
Тут знатно троллите = )
Это меня очень радует))))
ага, меня тоже (деньги же не лишние).
я же не спорю, торгуйте так, как считаете нужным и правильным. ИМХО