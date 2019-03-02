FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1084

хотелось бы отколопутить ауди:

если нас не отпутоколят....

Lesorub:

хотелось бы отколопутить ауди:

если нас не отпутоколят....

я же дал всю раскладку по колло-путам. там рыбы нет. полезность в этих отчетах заключается только в том, что можно понять - шо за рынок такой - ФОРЕКС. все прогнозы и достигнутые цели - совпадение.
 
_new-rena:
я же дал всю раскладку по колло-путам. там рыбы нет. полезность в этих отчетах заключается только в том, что можно понять - шо за рынок такой - ФОРЕКС
Может и нет. Может это как в случае с аналитиками - может к одному колопуту прийти(вверх) может и к другому(вниз). :-D

Тем не менее дядька Колопут лихо угадывает будущие движения по фунтику. Может совпадение :-D
mmmoguschiy:
Может и нет. Может это как в случае с аналитиками - может к одному колопуту прийти(вверх) может и к другому(вниз). :-D

Тем не менее дядька Колопут лихо угадывает будущие движения по фунтику. Может совпадение :-D
берем отчет и накладываем на вчерашние данные, без прогноза на завтра. вот это то на 100% будет работать. ИМХО.
 
_new-rena:
я же дал всю раскладку по колло-путам. там рыбы нет. полезность в этих отчетах заключается только в том, что можно понять - шо за рынок такой - ФОРЕКС. все прогнозы и достигнутые цели - совпадение.

Это меня очень радует))))

 

 
_new-rena:
берем отчет и накладываем на вчерашние данные, без прогноза на завтра. вот это то на 100% будет работать. ИМХО.
От того, что ты просто где-то что-то наложил, толку конечно нет. )))
 
tol64:
От того, что ты просто где-то что-то наложил, толку конечно нет. )))

Не скажи. Вот это совпадением не назовешь))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

 
stranger:

Не скажи. Вот это совпадением не назовешь))))

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/ 

Тут знатно троллите = )
 
Vagit:
Тут знатно троллите = )
Так они утверждают что закономерности нет, я им привел пример, пусть оспорят)))
stranger:

Это меня очень радует)))) 

ага, меня тоже (деньги же не лишние).

я же не спорю, торгуйте так, как считаете нужным и правильным. ИМХО

