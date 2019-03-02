FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1083

Новый комментарий
 
Spekul:

Ну что, идем по канадцу на 1,30 и там запродаем на долго?

у Севера красиво по нему нарисовано

смотря до куда евра пустит:


 
Lesorub:

смотря до куда евра пустит:


Щас Драги ляпнет и евро камнем вниз))
[Удален]  
Spekul:
Щас Драги ляпнет и евро камнем вниз))

все ждут среду

22:00 USD FOMC Economic Projections
USD FOMC Statement
USD Federal Funds Rate <0.25% <0.25%
22:30 USD FOMC Press Conference
 

[Удален]  
Myth63:

все ждут среду

22:00 USD FOMC Economic Projections
USD FOMC Statement
USD Federal Funds Rate <0.25% <0.25%
22:30 USD FOMC Press Conference
 

ага, и Драги тоже ничего)
[Удален]  

да тут уже всё вложили что можно =) 

мы проводим взвешеннум манитарную политику .... бла.... бла.... бла....

а вот в среду...... 

[Удален]  
Myth63:

да тут уже всё вложили что можно =) 

мы проводим взвешеннум манитарную политику .... бла.... бла.... бла....

а вот в среду...... 

а мне нужно чтобы подрыгалось пожоще))) слушать то не буду... посмотреть надо чо за прога получилась, мне интересно как сигнал поймает
 
_new-rena:
а мне нужно чтобы подрыгалось пожоще))) слушать то не буду... посмотреть надо чо за прога получилась, мне интересно как сигнал поймает
а подсак из чего связан?
 
Бай закрыт успешно!
[Удален]  
Lesorub:
а подсак из чего связан?
личку глянь
 
Кукл где-то рядом:

http://smart-lab.ru/blog/copypaste/241608.php
а вот и вышел на сцену спонсор шпильки в USDRUB TOD / Копипаст / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
а вот и вышел на сцену спонсор шпильки в USDRUB TOD / Копипаст / Клуб трейдеров sMart-Lab. Мы делаем деньги на бирже.
  • smart-lab.ru
Энергобанк требует через суд у брокеров деньги, которые он вероятно потерял по собственной ошибке Фининститут подал иск по гражданскому делу к крупнейшим российским брокерам с требованием вернуть средства, которые могли быть заработаны на паре доллар-рубль в результате ошибочных действий на бирже самого банка, произошедших в пятницу, 27...
1...107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090...2119
Новый комментарий