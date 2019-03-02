FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1083
Ну что, идем по канадцу на 1,30 и там запродаем на долго?
у Севера красиво по нему нарисовано
смотря до куда евра пустит:
Щас Драги ляпнет и евро камнем вниз))
все ждут среду
да тут уже всё вложили что можно =)
мы проводим взвешеннум манитарную политику .... бла.... бла.... бла....
а вот в среду......
а мне нужно чтобы подрыгалось пожоще))) слушать то не буду... посмотреть надо чо за прога получилась, мне интересно как сигнал поймает
а подсак из чего связан?
http://smart-lab.ru/blog/copypaste/241608.php