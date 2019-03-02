FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1080

artikul:
Чтобы выглядеть немного круче )))
как раз именно мониторинг может поломать впечатления и годами заработанный вес! (троллинг вес)
 
Ishim:
гы-гы
 
stranger:
гы-гы
0
 
Ishim:
Мы верим тебе, о Могучий, а не какому-то тупому мониторингу третьесортного ДЦ )))
 
artikul:
А вообще я уверен что это козни врагов, не может наш Великий так торговать, они ЕГО специально топят!!!

Спасибо! 

 

че спорить, оправдает все:


[Удален]  

ПРОГРАММА ГОТОВА!!!!


 

Про Авдея и Клавдею.

Авдей: - Понимашь тут всё просто на торгах появляются обЪёмы и цена делает импульс, вопрос только в какую сторону? ((

Клавдея: - Опять на зиму ягоды насушивать!, собирайся завтра в село поедем!

Авдей: - Гуд, гуд .. )))) 

 
Ishim:

Про Авдея и Клавдею.

Авдей: - Понимашь тут всё просто на торгах появляются обЪёмы и цена делает импульс, вопрос только в какую сторону? ((

Клавдея: - Опять на зиму ягоды насушивать!, собирайся завтра в село поедем!

Авдей: - Гуд, гуд .. )))) 

Что сказать... Мелко ты, Сенсей плаваешь, про Максима и Федора да ученика их Петра, вот это еще да, а то Авдеи какие то..., короче отстой...
 

че там эти расклады? зарядите вход сюда со стопом, да отработку

тогда будет расклад...

