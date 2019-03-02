FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1086

Новый комментарий
 
yurchenko:
У вас куплено?
А какая разница что у меня?)
 
stranger:
А какая разница что у меня?)
Никакой.
 
stranger:
А какая разница что у меня?)
Трольте дальше, а я поработаю.
 
yurchenko:
Трольте дальше, а я поработаю.
А что с вами делать то, только троллить, говорить не о чем)
 
stranger:
На этот раз мимо)
Ну да  говорить не о чем!
 
stranger:
А что с вами делать то, только троллить, говорить не о чем)

1. Открыть позицию

2. Выставить стоп

3. Работать, работать, работать ... 

[Удален]  
stranger:
А что с вами делать то, только троллить, говорить не о чем)

если всё норм.сделано, просады нет. максимум - спред. профит - как повезёт.

выделенное достигается умноженим - ***64

 
yurchenko:
Ну да  говорить не о чем!

И чего? Новость вышла - откатился. Сейчас вернется ;)

[Удален]  
mmmoguschiy:

И чего? Новость вышла - откатился. Сейчас вернется ;)

или флетик. я график не вижу, но чо та капнуло в депо...
 
_new-rena:
или флетик
А профит как повезет )))
1...107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093...2119
Новый комментарий