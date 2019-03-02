FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1091
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юрченко, это разговор ни о чем.
Ну да как и утром!
Я не знаю сколько там валютов, я могу следить за одной, максимум - двумя.
Дописал там. А утром куда, на основании чего принимаются решения о сделке?
Дописал там. А утром куда, на основании чего принимаются решения о сделке?
и учитель так же. он евру енькой хэджирует. ну правильно, а чо? тоже также хочу, только не рассказывает полностью, скрывает(ся).
Не могу ответить на этот вопрос.
у них своя система... тоже очень перспективная.. ( утром он должен был передвинуть стоп выше 4930) =)))))))))))
Онанирует он, а не хеджирует, он о хэдже знает столько же как я о звездах)