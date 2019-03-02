FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1091

stranger:
Юрченко, это разговор ни о чем.
Ну да как и утром!
 
yurchenko:
Ну да как и утром!
Дописал там. А утром куда, на основании чего принимаются решения о сделке?
stranger:
Я не знаю сколько там валютов, я могу следить за одной, максимум - двумя.
и учитель так же. он евру енькой хэджирует. ну правильно, а чо? тоже также хочу, только не рассказывает полностью, скрывает(ся).
stranger:
Дописал там. А утром куда, на основании чего принимаются решения о сделке?
у них своя система... тоже очень перспективная.. ( утром он должен был передвинуть стоп выше 4930) =)))))))))))
 
Многие золото рвались покупать в пятницу и вчера, светлая им память 
 
stranger:
Дописал там. А утром куда, на основании чего принимаются решения о сделке?
Не могу ответить на этот вопрос.
 
_new-rena:
и учитель так же. он евру енькой хэджирует. ну правильно, а чо? тоже также хочу, только не рассказывает полностью, скрывает(ся).
Онанирует он, а не хеджирует, он о хэдже знает столько же как я о звездах)
 
yurchenko:
Не могу ответить на этот вопрос.
Да мне подробностей не надо, тс ТА- шная?
 
Myth63:
у них своя система... тоже очень перспективная.. ( утром он должен был передвинуть стоп выше 4930) =)))))))))))
Нет стоп был 30пп
stranger:
Онанирует он, а не хеджирует, он о хэдже знает столько же как я о звездах)
да, точно. временами бывает у него и вверх баланс смотрит, а так на 5-30 ну или на 17-30.
