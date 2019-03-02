FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1087

Новый комментарий
 
_new-rena:
или флетик.
Или Кукл :-D
[Удален]  
artikul:
А профит как повезет )))
это точно. во флете лучше по рынку не шарохаться)
 
artikul:

1. Открыть позицию

2. Выставить стоп

3. Работать, работать, работать ... 

Я еще ничего и не закрывал)))
 
_new-rena:
это точно. во флете лучше по рынку не шарохаться)
Флет - это устаревшее понятие ))) 
[Удален]  
mmmoguschiy:
Или Кукл :-D
Кукла нет. во флете положат всех на полочки, найдут золотую середину, ну в общем зачислят в большую команду пересиживальщиков, если уж не повезло.
[Удален]  
artikul:
Флет - это устаревшее понятие ))) 

помню, только найти тяжело это величайшее и новое понятие для форы, когда умная ма-шка стаёт дурой), т.к. усредненная цена бегает выше/ниже настоящей, словно на гравийке автомобиль трясёт

также это самое время для раздумий - а не выкинуть ли автоматические сливаторы в топку.

 
_new-rena:

помню, только найти тяжело это величайшее и новое понятие для форы, когда умная ма-шка стаёт дурой), т.к. усредненная цена бегает выше/ниже нуля, словно на гравийке автомобиль трясёт

также это самое время для раздумий - а не выкинуть ли автоматические сливаторы в топку.

Нельзя найти и формализовать то, чего не существует в природе ))) Флет в природе не существует, цена так или иначе движется только в одну сторону ))) Отбрось это лжеучение, протри очки и мир станет ярче )))
 
artikul:
Нельзя найти и формализовать то, чего не существует в природе ))) Флет в природе не существует, цена так или иначе движется только в одну сторону ))) Отбрось это лжеучение, протри очки и мир станет ярче )))

Отроки любят против ветра) 

[Удален]  
artikul:
Нельзя найти и формализовать то, чего не существует в природе ))) Флет в природе не существует, цена так или иначе движется только в одну сторону ))) Отбрось это лжеучение, протри очки и мир станет ярче )))
я не торгую во флете. интересует тока движуха)
 
_new-rena:
я не торгую во флете. интересует тока движуха)
Так флэта то нет.
1...108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094...2119
Новый комментарий