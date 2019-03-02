FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1087
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
или флетик.
А профит как повезет )))
1. Открыть позицию
2. Выставить стоп
3. Работать, работать, работать ...
это точно. во флете лучше по рынку не шарохаться)
Или Кукл :-D
Флет - это устаревшее понятие )))
помню, только найти тяжело это величайшее и новое понятие для форы, когда умная ма-шка стаёт дурой), т.к. усредненная цена бегает выше/ниже настоящей, словно на гравийке автомобиль трясёт
также это самое время для раздумий - а не выкинуть ли автоматические сливаторы в топку.
помню, только найти тяжело это величайшее и новое понятие для форы, когда умная ма-шка стаёт дурой), т.к. усредненная цена бегает выше/ниже нуля, словно на гравийке автомобиль трясёт
также это самое время для раздумий - а не выкинуть ли автоматические сливаторы в топку.
Нельзя найти и формализовать то, чего не существует в природе ))) Флет в природе не существует, цена так или иначе движется только в одну сторону ))) Отбрось это лжеучение, протри очки и мир станет ярче )))
Отроки любят против ветра)
Нельзя найти и формализовать то, чего не существует в природе ))) Флет в природе не существует, цена так или иначе движется только в одну сторону ))) Отбрось это лжеучение, протри очки и мир станет ярче )))
я не торгую во флете. интересует тока движуха)