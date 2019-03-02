FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1085

_new-rena:

ага, меня тоже (деньги же не лишние).

я же не спорю, торгуйте так, как считаете нужным и правильным. ИМХО

Я не о том, если считать что закономерностей нет, то зачем этим заниматься?
 
_new-rena:

А я всегда торгую лишними деньгами )))
 
artikul:
А я всегда торгую лишними деньгами )))
Не умничай, отроки знают что делают)))
stranger:
Я не о том, если считать что закономерностей нет, то зачем этим заниматься?
я показывал скрины и в личку и тут. рынок находится постоянно в балансе покупки=продажи. прикол в том что главно поймать момент, когда путо-баланс баланс отсутсвует, это реально, но с задержкой в 10 минут. слить конечно невозможно, но и заработать особо тоже не получается. зато про баланс нарыть и понять - как регулируется всё - это очень полезно.
 
_new-rena:
я показывал скрины и в личку и тут. рынок находится постоянно в балансе покупки=продажи. прикол в том что главно поймать момент, когда путо-баланс баланс отсутсвует, это реально, но с задержкой в 10 минут. слить конечно невозможно, но и заработать особо тоже не получается.

О дисбалансе гутаришь))))

Да его с задержкой в пару дней "поймать" не проблема, не то что 10 минут))) 

stranger:

5-10 минут, максимум и всё уже почти ок-эйно, ну есть чуток +/-. отседова и арбитраж.
 
Вот и все.
 
yurchenko:
Вот и все.
На этот раз мимо)
 
yurchenko:
Отбил затраты на пиво? )))
 
stranger:
На этот раз мимо)
У вас куплено?
