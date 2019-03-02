FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1088

stranger:

Отроки любят против ветра) 

так легче всего, вероятность отката или отскока большая, но такой путь - в никуда, хотя нет, к Коляну)
stranger:
Так флэта то нет.
да - нет, согласен. есть перекур))) пусть будет так, как угодно)
 
stranger:
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть
mmmoguschiy:
- Видишь суслика?
- Нет.
- И я нет. А он есть

типа, одна дЭвущька устраивается секретарём, ей задают наводящий вопрос:

- "А как Вы общаетесь с компьютером - на ТЫ или на ВЫ"

ответ:

- "Я с ним на ёпа-мать!!!" )

 
 
Vagit:
Тут знатно троллите = )
Да ладно )))) кто!, это "пустое ведро"  греметь и кататься оно тут будет всегда (((( (чем троллить - демо скринами)
 
Ishim:
http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/324834/
yurchenko:
ух я даже знаю какую систему ты проторговываешь =))))))))))))
Ishim:
когда прогноз на год вперед, заняться то уже больше нечем)
 
Myth63:
ух я даже знаю какую систему ты проторговываешь =))))))))))))
Учитель научил блох ловить, раз-два попал, потом привет Колян)
