FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1078
Нашел одну мыслю, не мою.
"Тут никаких отличий от ТА. Разница только в том, что построено на движении денег в отчётах, а не на палках на графиках "от балды"
Я все сказал по фунту.
Потому что ты не понимашь что они означают.
Судя по объему?
Вот вчерашние объемы, вчера выкладывал эти скрины
А теперь посмотри куда цена дошла
Нет связи большой между максимальным объемом и ценой.
И каким боком этот вчерашний объем к будущему движению?
Рассмотрел скрин внимательно, ты видишь где объем 1050?)))))) Чего твои колопутные пацаны его на 46 запихали?)))))
чет пишите вы для себя видно, ничего не понятно...
дневной бюллетень за вчера:
ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin/
куды запендюрили, там и есть..
не: путокол - колопут...
а так да, мож и 45 зацепит, судя по объему:
Чего непонятного? Ты показываешь вчерашний объем на 1.4598 1050, которого там никогда не было, и, исходя их этого вчерашнего объема и уровня, на котором его вообще не было, строишь предположения о будущем движении цены. Откуда цифра 45 взялась, глядя на все это, вообще хз. Не много ли странностей?)))
https://c.mql5.com/3/60/1__25.png
По бюллетеню посмотрел, да есть такой объем на 1.4599. Сори. Ну и? Лоу апрельского контракта на 1.4674, что значит этот объем? И откуда 45? И куда вчерашние покупки, и 53? не, ваша логика для мну темный лес.
Так я просто пипсануть до 1,4850, а так да падать еще глубоко!
Я не знаю будущего, если вы уверены, то вперед)
Я смотрю на начало недели на 1.4674 и возможно 1.45-1.4513.
Перед ТА должна быть Теория движения цены иначе это просто угадайка )))))
У тебя есть такая Теория? )))
