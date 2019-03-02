FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1082
дети мои, а вы не забыли о существовании ФА? еще Драги толком бумажек не напечатал. а пиндосы, похоже, тока трежерями хотят торговать. так что Европе в валютные игры с Азией играть. а это напряженненько.
У них палки на графике, что им той Драги и фа.
а каким боком та Драга к местным колопутам?
продаю луня:
ещё в январе писал:
https://charts.mql5.com/6/871/usdcad-w1-brokercreditservice-cyprus-limited-ya-bi-s-shortami.png
мож быть, хотя колопутный объемчик придавливает:
Купил в пятницу перед закрытием, попробую, есть своя система.
мож быть, хотя колопутный объемчик придавливает:
Б/у установлено тп и лимитки установлены.
мож они че внизу не доделали?
Непонятно, что там - ТА, или ФА)
Ну что, идем по канадцу на 1,30 и там запродаем на долго?
у Севера красиво по нему нарисовано