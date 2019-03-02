FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1079
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в разработке, а улучшать её хоть до бесконечности )))
последний выдох господина ПЖ (с)
к чему эти вертолётики?
доп. прогнозов больше не будет. (я тебе и енку то зря сказал)
к чему эти вертолётики?
Очень точно отражает процесс твоей "разработки")
на памме там было блохоловство ((((, я так понял на любой мой пост про ТА про Прогнозы про Баб - ты будешь сюда скринить мой мониторинг - вообще то все давно видели.
А у самого нет ничего (((( .
на памме там было блохоловство ((((, я так понял на любой мой пост про ТА про Прогнозы про Баб - ты будешь сюда скринить мой мониторинг - вообще то все давно видели.
А у самого нет ничего (((( .
Мониторинга для лошков-инвесторов у меня нет и не будет))))
А такой "мониторинг" как твой тебе любой детсадовец покажет, тыкай пальцем куда попало как раз он и получится))))
Мониторинга для лошков-инвесторов у меня нет и не будет))))
А такой "мониторинг" как твой тебе любой детсадовец покажет, тыкай пальцем куда попало как раз он и получится))))
мой мониторинг не для твоих обсуждений (ваше мнение не интересно)
А для чего он? Ты сам то хоть знаешь? Потому и не делаю что смысла в этом не вижу.
А для чего он? Ты сам то хоть знаешь? Потому и не делаю что смысла в этом не вижу.