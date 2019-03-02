FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1079

Ishim:
в разработке, а улучшать её хоть до бесконечности )))
 


последний выдох господина ПЖ (с)

 
stranger:

к чему эти вертолётики?

доп. прогнозов больше не будет. (я тебе и енку то зря сказал) 

 
Ishim:
Очень точно отражает процесс твоей "разработки")
 
stranger:
на памме там было блохоловство ((((, я так понял на любой мой пост про ТА про Прогнозы про Баб - ты будешь сюда скринить мой мониторинг - вообще то все давно видели.

А у самого нет ничего (((( . 

 
Ishim:

Мониторинга для лошков-инвесторов у меня нет и не будет))))

А такой "мониторинг" как твой тебе любой детсадовец покажет, тыкай пальцем куда попало как раз он и получится)))) 

 
stranger:

мой мониторинг не для твоих обсуждений (ваше мнение не интересно)
 
Ishim:
А для чего он? Ты сам то хоть знаешь? Потому и не делаю что смысла в этом не вижу.
 
stranger:
Чтобы выглядеть немного круче )))
 
stranger:
ты просто пустой тролль. (а из свое веточки я тебя буду периодически чистить)
