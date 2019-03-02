FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1081
че там эти расклады? зарядите вход сюда со стопом, да отработку
тогда будет расклад...
Со стопом ты заряжай и чего тебе до моих входов.
Тупые сделки светить много ума не надо, а вот что то сказать по делу так все в кусты. Тот же фунт я мог бы сейчас до пипки расписать где в понедельник купить, где закрыть и где попзже его продать, но тут же вам сделки надо)))) Вот на них и любуйтесь)))
так зачем тогда мне по полочкам расклады на следующий день?
сочинения читать?
есть вход в рынкет - вот пронос...
а так опять кама с утра колопутная...
Не вопрос, не буду.
Смотрите на свои тупые входы.
будем смотреть, будем обсуждать...
все лучше, чем читать ни о чем
Так ваши тупые сделки как раз ни о чем, развлекайтесь.
не развлекаться, но обсуждать
чтоб было, о чем...
Васька продал, а я купил, но мы оба хз почему....
Я эти "обсуждения" уже читать тут зае...ся.
Пока индекс бакса не пойдет в обратку (падать начнёт), солим смело евро и фунт. Другого не дано.