Lesorub:

че там эти расклады? зарядите вход сюда со стопом, да отработку

тогда будет расклад...

Со стопом ты заряжай и чего тебе до моих входов.

Тупые сделки светить много ума не надо, а вот что то сказать по делу так все в кусты. Тот же фунт я мог бы сейчас до пипки расписать где в понедельник купить, где закрыть и где попзже его продать, но тут же вам сделки надо)))) Вот на них и любуйтесь))) 

 
stranger:

так зачем тогда мне по полочкам расклады на следующий день?

сочинения читать?

есть вход в рынкет - вот пронос...

а так опять кама с утра          колопутная...

 
Lesorub:

Не вопрос, не буду.

Смотрите на свои тупые входы. 

 
stranger:

будем смотреть, будем обсуждать...

все лучше, чем читать ни о чем

 
Lesorub:

Так ваши тупые сделки как раз ни о чем, развлекайтесь. 
 
stranger:
не развлекаться, но обсуждать

чтоб было, о чем...

 
Lesorub:

Васька продал, а я купил, но мы оба хз почему....

Я эти "обсуждения" уже читать тут зае...ся. 

 
stranger:

колопутная ветка исправит ситуацию...
Пока индекс бакса не пойдет в обратку (падать начнёт), солим смело евро и фунт. Другого не дано.

 
дети мои, а вы не забыли о существовании ФА? еще Драги толком бумажек не напечатал. а пиндосы, похоже, тока трежерями хотят торговать. так что Европе в валютные игры с Азией играть. а это напряженненько.
