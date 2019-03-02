FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1089

Myth63:
ух я даже знаю какую систему ты проторговываешь =))))))))))))
Б/у хватит на сегодня
[Удален]  
yurchenko:
Б/у хватит на сегодня
если тебе яйца позволят 5270 тп двинь =)
[Удален]  
stranger:
Учитель научил блох ловить, раз-два попал, потом привет Колян)
систра коляна=)
 
Myth63:
если тебе яйца позволят 5270 тп двинь =)
Рановато еще. 
 
Ishim:
Да ладно )))) кто!, это "пустое ведро"  греметь и кататься оно тут будет всегда (((( (чем троллить - демо скринами)
Где ты здесь видел мои скрин? Нет их, и не будет.
[Удален]  
yurchenko:
Рановато еще. 

и стоп ниже 4670 пипок 30. одну проторгу ты пропустил на сегоня... =) 4745 в 4800

 

 
Myth63:
и стоп ниже 4670 пипок 30. одну проторгу ты пропустил на сегоня... =) 4745 в 4800
Да он ничего не пропустил, кроме самого главного - торговля по графику в МТ интрадей приводит к сливу, он этого и не знал) Учитель нам это уже лет семь на практике доказвает, потому ОН и Учитель)
 
stranger:
Да он ничего не пропустил, кроме самого главного - торговля по графику в МТ интрадей приводит к сливу, он этого и не знал) Учитель нам это уже лет семь на практике доказвает, потому ОН и Учитель)
Знаю все. И стопы присутствуют.
 
yurchenko:
Знаю все. И стопы присутствуют.
А у меня отсутсвуют)
 
Myth63:

и стоп ниже 4670 пипок 30. одну проторгу ты пропустил на сегоня... =) 4745 в 4800

 

Проехался!
