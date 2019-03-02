FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1089
ух я даже знаю какую систему ты проторговываешь =))))))))))))
Б/у хватит на сегодня
Учитель научил блох ловить, раз-два попал, потом привет Колян)
если тебе яйца позволят 5270 тп двинь =)
Да ладно )))) кто!, это "пустое ведро" греметь и кататься оно тут будет всегда (((( (чем троллить - демо скринами)
Рановато еще.
и стоп ниже 4670 пипок 30. одну проторгу ты пропустил на сегоня... =) 4745 в 4800
Да он ничего не пропустил, кроме самого главного - торговля по графику в МТ интрадей приводит к сливу, он этого и не знал) Учитель нам это уже лет семь на практике доказвает, потому ОН и Учитель)
Знаю все. И стопы присутствуют.
и стоп ниже 4670 пипок 30. одну проторгу ты пропустил на сегоня... =) 4745 в 4800