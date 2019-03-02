FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1077

Новый комментарий
 
Ishim:
опровержения мне достаточно, всем Пака!
Это подтверждение, вообще то, так чего приходил?)))
 
Здравствуйте, вы тут все профессионалы, поэтому решила обратиться! Мой брокер не выходит на связь, мы с ним работаем больше года. Были положительные результаты, но последние 4 месяца, он не открывает сделки и не отвечает на звонки! Мне кажется он меня бросил, подскажите пожалуйста, куда обращаться и что делать что бы забрать свои кровные?
 
vladimirovna15:
Здравствуйте, вы тут все профессионалы, поэтому решила обратиться! Мой брокер не выходит на связь, мы с ним работаем больше года. Были положительные результаты, но последние 4 месяца, он не открывает сделки и не отвечает на звонки! Мне кажется он меня бросил, подскажите пожалуйста, куда обращаться и что делать что бы забрать свои кровные?
Вместе с бумажным договором, на котором мокрая печать, идти в милицию/полицию.
 
vladimirovna15:
Здравствуйте, вы тут все профессионалы, поэтому решила обратиться! Мой брокер не выходит на связь, мы с ним работаем больше года. Были положительные результаты, но последние 4 месяца, он не открывает сделки и не отвечает на звонки! Мне кажется он меня бросил, подскажите пожалуйста, куда обращаться и что делать что бы забрать свои кровные?
http://kroufr.ru
 
Спасибо большое за совет!!! А можно навести справки, может кто-то что - то слышал?
 
vladimirovna15:
Спасибо большое за совет!!! А можно навести справки, может кто-то что - то слышал?
В соответствии с правилами ресурса, обсуждения торговых и иных организаций запрещено.
 
stranger:
Не видим, но покупать буду 100% без стопов от 45, если ничего не изменится. Сейчас покупать рано, не сложилась еще полная картина для покупок.

45 могут и не дать.

Вот в таких ситуациях и заключается прелесть покупок сеткой.. 

 
barabashkakvn:
В соответствии с правилами ресурса, обсуждения торговых и иных организаций запрещено.
Спасибо большое, а где можно обсуждать?
 
lactone:

45 могут и не дать.

Вот в таких ситуациях и заключается прелесть покупок сеткой.. 

Могут и не дать, а могут и 40 дать, вот прелесть терпения в таких ситуациях)

А пойдет вверх, то и на 46, 47, 48 тоже не опоздаешь) 

 
Ishim:

колопут - баломут )))))) 


не:     путокол - колопут...

а так да, мож и 45 зацепит, судя по объему:


1...107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084...2119
Новый комментарий