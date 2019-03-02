FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1077
опровержения мне достаточно, всем Пака!
Здравствуйте, вы тут все профессионалы, поэтому решила обратиться! Мой брокер не выходит на связь, мы с ним работаем больше года. Были положительные результаты, но последние 4 месяца, он не открывает сделки и не отвечает на звонки! Мне кажется он меня бросил, подскажите пожалуйста, куда обращаться и что делать что бы забрать свои кровные?
Спасибо большое за совет!!! А можно навести справки, может кто-то что - то слышал?
Не видим, но покупать буду 100% без стопов от 45, если ничего не изменится. Сейчас покупать рано, не сложилась еще полная картина для покупок.
45 могут и не дать.
Вот в таких ситуациях и заключается прелесть покупок сеткой..
В соответствии с правилами ресурса, обсуждения торговых и иных организаций запрещено.
Могут и не дать, а могут и 40 дать, вот прелесть терпения в таких ситуациях)
А пойдет вверх, то и на 46, 47, 48 тоже не опоздаешь)
колопут - баломут ))))))
не: путокол - колопут...
а так да, мож и 45 зацепит, судя по объему: