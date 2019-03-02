FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1051

_new-rena:
короче спред. вон как нас имеют значит....
_new-rena:
 учись пока учат) трындеть мы все умеем. 

Этим ты только и занимаешься. Всё у тебя в плюс, просадок нет, каждый день по граалю в разработке. Ну просто Чудо, а не Человек.

Когда мониторинг уже будет? Поржем. 

))) 

 
_new-rena:
А вы как хотели, плавающий спред идет от фиксированного 4х знака
 
_new-rena:

Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:

ордера открываются одновременно на 2-х разных счетах (4-х (фиксированный спред) и 5-знак(плавающий спред)), на одном счете один финансовый результат, на другом абсолютно другой (5-знак) - более чем в 2 раза меньше


Рена, завязывай с этой пипсарней, так всегда было и будет, ты бы ещё 10 ДЦ подрубил и смотрел на разницу

Может ещё и арбитражника пишешь? 

 
Alexey:
На 5 знаке спред плавающий в некоторые интересные моменты, он увеличивается, особенно в моменты открытия ордеров, иногда может и бидом верх пойти, а аске останется в низу, чтоб продажи не открывались. Такое один раз видел правда на фиксированном спреде, но сделал вид, что не заметил, потому что ну руку
Спред не зависит от того 4-х знак это или 5-к.
Bicus:

нету у меня граблей. одну прогу делаю и давно уже готовлю к реалу и специально для тебя - баловство могу показать, остальное - нет. ржать я не буду, хотя знаю, сливатор ты ещё тот.
 
Bicus:
вот и я так думал
 
_new-rena:
В пещеру, азы изучать!
 
wild_hedgehog:
Что тут дмать? Не зависит. Что на 4-х знаке он может плавать, что на 5-ке. Говорят, есть брокеры, у которых он фиксированый, но уверен что там комиссию берут. Те же яйца только с боку.
chepikds:

Рена, завязывай с этой пипсарней, так всегда было и будет, ты бы ещё 10 ДЦ подрубил и смотрел на разницу

Может ещё и арбитражника пишешь? 

арбитражник как работает - показал. вспомнил былые годы. хлопотная получается прога и не очень то. короче говоря этап пройден и возвращение к старому - бесполезная трата времени.
