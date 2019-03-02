FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1051
короче спред. вон как нас имеют значит....
учись пока учат) трындеть мы все умеем.
Этим ты только и занимаешься. Всё у тебя в плюс, просадок нет, каждый день по граалю в разработке. Ну просто Чудо, а не Человек.
Когда мониторинг уже будет? Поржем.
)))
Уважаемые трейдеры, ну может кто-нибудь объяснить следующий ситуэйшн:
ордера открываются одновременно на 2-х разных счетах (4-х (фиксированный спред) и 5-знак(плавающий спред)), на одном счете один финансовый результат, на другом абсолютно другой (5-знак) - более чем в 2 раза меньше
Рена, завязывай с этой пипсарней, так всегда было и будет, ты бы ещё 10 ДЦ подрубил и смотрел на разницу
Может ещё и арбитражника пишешь?
На 5 знаке спред плавающий в некоторые интересные моменты, он увеличивается, особенно в моменты открытия ордеров, иногда может и бидом верх пойти, а аске останется в низу, чтоб продажи не открывались. Такое один раз видел правда на фиксированном спреде, но сделал вид, что не заметил, потому что ну руку
Спред не зависит от того 4-х знак это или 5-к.
вот и я так думал
Рена, завязывай с этой пипсарней, так всегда было и будет, ты бы ещё 10 ДЦ подрубил и смотрел на разницу
Может ещё и арбитражника пишешь?