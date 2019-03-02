FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1053
Я хренею от вас, ребята. 20 пунктов на 5-и знаке это то же самое, что 2 пункта на 4-х.
))))
да но на 5ке он обычно гораздо ниже или его вообще нет
если с выхлопом 5% в год, то целиком и полностью согласен
Хватит уже придуряться, а то я уже пупок скоро надорву от смеха.
)))
просадка будет больше, не потянет.
Хватит уже придуряться, а то я уже пупок скоро надорву от смеха.
)))
... А лот уменьшить? Короче, пока в пещеру, для начала, проспаться...
ещё один.
добавлю - здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться, здесь вдуматься надо....
А где сейчас есть 3х?
только спред сжимается и разжимается не в нашу пользу)))
(10:27:07 AM) Valeriy: добрый день, завел 2 демо счета . классик и есн, по спредам заявлено что у класик спред больше
(10:27:11 AM) *** Lisa has joined the chat ***
(10:27:13 AM) Valeriy: по факту на оборот
(10:27:54 AM) Lisa: Здравствуйте!
(10:29:46 AM) Valeriy: уточнить вопрос?
(10:31:22 AM) Lisa: Обращаем Ваше внимание на тот факт, что в таблице спредов указаны средние значения, которые могут зависеть от различных ситуаций на рынке
(10:31:36 AM) Lisa: Уточните, пожалуйста, номера Ваших счетов
(10:31:55 AM) Valeriy: ситуация на рынке в одно и то же время на разных счетах одинаковая
(10:34:28 AM) Valeriy: очень не удобно искать номер в кабинете
(10:35:35 AM) Lisa: Спасибо за Ваш комментарий, мы обязательно его учтем
(10:38:22 AM) Lisa: Что касается ситуации со счетами, мы уточнили данный вопрос и хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что спред на ECN отображается во фракционных пунктах, а на Classic - в стандартных. На ECN спред меньше, как и заявлено в торговых условиях
(10:39:46 AM) Valeriy: в чем рзница между фракционными и стандартными? впервые такое слышу
(10:43:28 AM) Lisa: Разница в количестве знаков после запятой. Для Классического счета 4 знака после запятой, для ECN - 5 знаков после запятой